Leningrado

Lágrimas de mármol

(De senectute)

Lo niego todo es el nuevo disco en solitario de Joaquín Sabina en siete años, cuyo single del mismo título lleva semanas sonando en la radio. Este nuevo trabajo del músico —miembro de la Sociedad de Amigos de y colaborador del mensual— se lanza el viernes 10 de marzo en todo el mundo, pero el jueves los viajeros del Metro de Madrid podrán disfrutar en varias estaciones de sus 12 líneas. Nos adelantamos a la presentación con las letras de dos de los nuevos temas, publicadas enen sus números de febrero y marzo. "Leningrado" y "Lágrimas de mármol" están firmadas por el músico jienense en solitario, aunque otros de los temas del disco están compuestos junto al poeta Benjamín Prado, colaborador también de este periódico. Lo niego todo está producido por Leiva, antiguo integrante del grupo Pereza.Me doctoré en tus labios de ocasión,en una sórdida pensión de Leningrado,sin pasaporte y fuera de la leypero borracho como un rey desheredado.Cincuenta rublos era un Potosíy tu desnudo un maniquí de grana y oro,nos dieron llaves de la suite nupcialque era un cuartucho de hospital sin inodoro.Nos quedaba para un vodka con limóny un tostón del menchevique de la esquina.Cuando agonizó el palique ¡qué ansiedad!te empecé a desabrochar la gabardina.No era fácil en la Unión Soviéticair por condones a recepción.A años luz de la rutinaanidó una golondrina en mi balcón.No sé que nos pasó ni cómo fueque nos cruzáramos aquella noche loca.Balbuceamos cursiladas todo a cieny rodamos descosiéndonos la boca.Nos matábamos de ganas de vivirsobreactuando el vodevil de la bohemia.No dormir era más dulce que soñary envejecer con dignidad una blasfemia.Tú con tu boina, yo con barba, viva el Che,recién conversos a la fe del hombre nuevo,no había caído el muro de Berlínni reventado el polvorín de Sarajevo.Porque la revolución tenía un talónde Aquiles al portadory flotando entre las ruinasenviudó una golondrina en mi balcón.Ayer salías morena de un café,ya casi medio siglo que no te veía.Eras rubia si no recuerdo maldije y, mintiendo, estás más guapa todavía.Me aceptaste una cerveza sin alcohol,se nos había muerto el sol en los tejados.Funerales y con nada que decirvi en tus pupilas un añil mal dibujado.No sé por qué sigo escribiendo esta canciónpero me sangra el corazón cuando lo hurgo.Supe que te casaste con un juezy Leningrado es otra vez San Petersburgo.El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa,la vida alrededor ya no es tan mía,desde el observatorio de mi casala fiesta se resfría.Los pocos que me quieren no me dejanperderme solo por si disparato,no pido compasión para mis quejasque tocan a rebato.Acabaré como una puta viejahablando con mis gatos.Superviviente, sí, ¡maldita sea!Nunca me cansaré de celebrarlo.Antes de que destruya la marealas huellas de mis lágrimas de mármol.Si me tocó bailar con la más feaviví para cantarlo.Dejé de hacerle selfis a mi ombligocuando el ictus lanzó su globo sonda,me duele más la muerte de un amigoque la que a mí me ronda.Con la imaginación, cuando se atreve,sigo mordiendo manzanas amargaspero el futuro es cada vez más brevey la resaca larga.Superviviente, sí, ¡maldita sea!Nunca me cansaré de celebrarlo.Antes de que destruya la marealas huellas de mis lágrimas de mármol.Si me tocó bailar con la más feaviví para cantarlo.