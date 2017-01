Este sábado, la asociación de consumidores Adicae convocó reuniones de sus comités deen una treintena de ciudades para coordinar las movilizaciones que llevarán a cabo contra las entidades bancarias y en protesta del Real Decreto-ley 1/2017 aprobado el viernes. Denuncian que, tras la medida aprobada por el Ejecutivo, se consideranEn Madrid, de losen toda la comunidad, se dieron cita más de un centenar, la mayoría de ellos clientes de. En la reunión, celebrara en un céntrico local, se animó a “plantar cara” y, como medida inicial, se propuso el próximo jueves 26 como un primer, consistente en una ruta en grupo por varias sucursales para pedir información y documentos, adherirse al mecanismo extrajudicial, anotar la respuesta de los empleados o hacer una cacerolada a la salida.Con este tipo de actuaciones colectivas quieren demostrar que están coordinados y también dificultar que les hagan. A través de videoconferencia con el resto de reuniones, se planteó la posibilidad de manifestarse también ante sedes oficiales –especialmente ante las delegaciones del Banco de España– para protestar contra un decreto quey que parece decir “apáñense ustedes con los bancos”.Uno de los temas más recurrentes y que más preocupa es la supuesta obligatoriedad de pasar por el, algo que se encargó de desmentir Fernando Herrero, responsable de comunicación de la asociación de consumidores. “No hay una obligación de acudir a ese sistema antes de ir al juzgado”, aseguró. En el decreto, según explicó, se expone que, en caso de que se ofrezca una cantidad con la que el afectado no está de acuerdo, si decide ir al juzgado y el juez reconoce una cantidad mayor,. Pero en el caso de que el juez reconozca la misma cantidad, el banco no será condenado en costas.Según Herrero, estas confusiones se deben a que “se está lanzando por parte de la banca –y se refleja en los medios–una información muy sesgada” que persiguePor su parte, la asociación emitió un manifiesto en el que se especifican las debilidades que encuentran en el decreto y en el que aseguran que seguirán defendiendo a los consumidores. Entre sus denuncias está que las entidades no tendrán que, a pesar de que se está difundiendo lo contrario, o que se estándel Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE que aseguran la falta de transparencia de