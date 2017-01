Rajoy encomienda a las próximas lluvias la bajada del precio de la luz

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartadopara bajar el precio de la luz porque, y aunque ha subido respecto a 2016, el Gobierno no contempla en este momento, tampoco bajar los peajes, que están congelados.Rajoy, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, apuntó que a España también le está afectando la "situación compleja" de las centrales nucleares en Francia y la falta de agua y energía solar de los últimos meses, aunque afirmó que. Dicho esto, admitió que se trata de un tema "preocupante" que afecta " al bolsillo de los españoles y a la competitividad de las empresas".El presidente del Gobierno indicó que, según los cálculos del Ejecutivo , el precio de la electricidad subirá, de media, respecto a 2016, y atribuyó este incremento a que el año pasado fue "excepcionalmente bueno" por la caída del precio del petróleo."En este momento estamos (con el precio de la luz) en niveles del año 2015, subirá este año con respecto a 2016, que fue un año excepcional, pero porquey ello afecta al precio de la electricidad", indicó Rajoy.El jefe del Ejecutivo indicó que el aumento de la electricidad no está afectando solo a España, sino también a otros países de la UE. En este punto, señaló que los precios del megawatio/hora de hoy jueves, 26 de enero, se sitúan en, o los 109 euros en Francia.Por otro lado y preguntado acerca de la subida del 0,25% de las pensiones, por debajo del cierre del IPC de 2016 (1,6%), Rajoy indicó quey que este año el Gobierno se ha limitado a aplicar la ley de pensiones con arreglo a la recaudación que obtiene ahora la Seguridad Social. "Nunca hemos congelado las pensiones", subrayó.Sobre la, atribuyó el incremento hasta el 1,6% al cierre de 2016 a, y estimó que seguirá subiendo en los próximos dos o tres meses, para después estabilizarse y acabar este año en una tasa del 1,5%, porque el precio del petróleo no superará, "en ningún caso", los 60 dólares el barril de media.