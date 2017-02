Adicae reclama a Banco Popular el fin del cobro de las cláusulas suelo en su junta de accionistas

info Libre

Los pequeños accionistas del Banco Popular han intervenido junto a Adicae este lunes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad paray "exigir que Banco Popular resuelva el conflicto". La asociación reclama al banco un cambio en sus políticas, empezando por las cláusulas suelo, que la entidad sigue aplicando a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.La entidad ha justificado el incumplimiento de las sentencias afirmando que. Según declaraciones de Vicent Selva, el portavoz de Adicae en la junta de accionistas, aBanco Popular "es la entidad, junto con Sabadell, que tiene una postura más cerril. Ni retiran la cláusula ni devuelven el dinero".El banco ya ha anunciado que rechaza la vía extrajudicial aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto el pasado enero, aunque según ha informado Expansión , Banco Popular comenzará a atender las demandas. Aún así, la entidad ha afirmado que es "libre" para considerar si proceden o no las reclamaciones planteadas por los clientes y ha advertido de que si rechazan la petición del cliente, se dará por terminado el proceso extrajudicial.Adicae también ha reclamado a la dirección del Popular que adecúe a la realidad las previsiones de la devolución de las cláusulas suelo en sus cuentas. Como ya informóel pasado enero, Populara provisionar para asumir el impacto de la devolución. En concreto, el banco calculó este importe adicional por el efecto de la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre, frente a los 334 millones de euros contemplados en la información financiera del primer semestre.La asociación ha estado acompañada por clientes afectados del banco, que se han movilizado a la entrada de la Junta General de Accionistas. Una de las afectadas: "al tercer impago te llevan por la vía judicial. El banco me ha dado la opción de ir pagando, pero me cobra un recargo por el retraso". "Llevo reclamando tres años al director de mi banco y no me dan una respuesta. Es una vergüenza".