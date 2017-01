LoBagola. Autobiografía de un salvaje africano

Joseph Howard Lee

Prólogo de Juan Bonilla

Epílogo de Jim Christy

Traducción de F. Menéndez y Arranz

Renacimiento

Sevilla

2016



Vieja Navidad

Washington Irving

Traducción de Óscar Mariscal

Ilustraciones de Randolph Caldecott

El paseo

Sevilla

2016

Zona Franca

Carmen Camacho

Cuadernos del Vigía

Granada

2016





Oculto sendero

Elena Fortún

Renacimiento

Sevilla

2016 [Lee y escucha aquí un poema de Carmen Camacho]

El mexicano y otros cuentos

Jack London

Ediciones Ulises

Sevilla

2015

El expediente Albertina

Ioana Gruia

Castalia

Madrid

2016



Grupo Renacimiento

Una espléndida narración tan fascinante como su autor. Se trata de uno de los mayores casos de superchería de la historia. Anduvo durante años por universidades estadounidenses contando sus ritos y costumbres y hasta los mayores especialistas de la época lo avalaron y dieron su historia por cierta...Unas memorias increíbles que todo el mundo creyó y que él defendió como auténticas hasta que intentaron deportarlo, así fue cómo pasó de los anaqueles de Antropología a los de Literatura. Extrañamente también pasó a los de Economía pues una de las historias tradicionales de su tribu que cuenta en el libro explica perfectamente un fenómeno que se produce en Bolsa, fenómeno llamado LoBagola.Una exquisita narración sobre la tradición navideña en la Inglaterra de principios del siglo XIX.Las historias son delicadas y deliciosas, llenas de información preciosa sobre una costumbre que curiosamente en aquella época se creía que se estaba perdiendo. Es encantador cuando dice: “Las Navidades ya no son lo que eran, estamos perdiendo las tradiciones”, pues han pasado 200 años desde entonces y seguimos escuchando todos los inviernos las mismas declaraciones categóricas.Una lectura muy recomendable para impregnarse del entrañable espíritu navideño. Tal vez un poco empachados ahora, es cierto, pero no lo olvidemos para el año que viene.Un libro de aforismos tan certeros, mordaces y frescos como su autora. Me gustan los aforismos porque unas pocas palabras te permiten evadirte y reflexionar. Me parecen pastillas de sabiduría concentrada. Para muestra, un botón:“En casa, con el sueldo de padre, no nos podíamos permitir el spleen”.“Lo patriarcal rebela; lo paternal exaspera”.“Lloro de memoria”.“El farmacéutico sabe de mí mucho más que mi confesor”.Novela inédita de carácter autobiográfico y de temática lésbica, de la celebrada autora de Celia: un desgarrador y vital testimonio sobre autoría y sexualidad. Esta novela es la prueba de queno debe ser encasillada en la categoría de autora de libros infantiles.Oculto sendero es una obra brillante que Elena escribió con otro pseudónimo (recordemos que Elena Fortún también lo es) pues ponía demasiado de sí misma en ella. El camino de su vida es el sendero hacia el entendimiento de su homosexualidad, camino que avanza parejo al conocimiento y realización del potencial artístico e intelectual de la protagonista.Es increíble la capacidad dede mostrarnos al ser humano el las situaciones más extremas tanto geográficas como personales y de sacar siempre lo mejor (y lo peor) de él y de ofrecérnoslo con tanto detalle y maestría. Sin duda es uno de los mayores autores de cuentos de todos los tiempos.Cuando sitúa la acción en las gélidas tierras canadienses a 50ºC bajo cero o en el calor más insoportable de la selva amazónica, las condiciones atmosféricas adversas nos hacen sentir lo que sienten sus personajes: su frío es nuestro frío y nos apoderamos de su dolor, como en el cuento "Samuel" donde una obcecada madre quiere enfrentarse a las tradiciones llamando de nuevo a su hijo Samuel, como su difunto hermano. Y es que a todos los hijos anteriores les dio el mismo nombre y todos murieron. Quiere desafiar de nuevo a los dioses pero esta es su última oportunidad de concebir...nos deleita con una novela de tintes policíacos y cuatro mujeres como protagonistas, mujeres fuertes y decididas que trabajan juntas en una revista y que tendrán que hacer frente a situaciones terribles, fruto del régimen dictatorial en la Rumanía de los ochenta. Una de ellas es perseguida por el régimen y cualquier persona de su entorno más cercano puede haber sido su delator...“El expediente Albertina es una reflexión sobre los comportamientos humanos en una situación límite, sobre la verdad y la tensión entre querer saber y no querer saber cuando esta verdad es insoportable”.*Puedes encontrar al(Editorial Renacimiento y Ediciones Espuela de Plata y Ulises) en Polígono Nave Expo, Buganvilla, 1, de Valencina de la Concepción (Sevilla), o en su página web