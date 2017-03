Landero, microrrelatista

Fernando Valls

[Historia sentimental]

Hasta donde yo sé,, como tal, nunca publicó un microrrelato. Pero desdoblándose en Faroni, personaje de sus Juegos de la edad tardía, tiene en su haber unos pocos, entre ellos el memorable, si bien atípico, "Breve antología de la literatura universal", recogidos en la recopilación Quince líneas. Relatos hiperbreves (Tusquets, 1996).El que ahora ofrecemos a los lectores no fue gestado como tal, sino que forma parte de su última novela, La vida negociable. Por tanto, se trata de un tipo de texto que los filólogos consideran intertextual. Sin embargo, no se trata de un procedimiento insólito, pues lo han cultivado de forma reiterada algunos antólogos del género, como el argentinoo el colombiano, y se ha utilizado también en no pocas ocasiones con la poesía, el cuento o el aforismo, géneros mucho más asentados en la historia literaria que el microrrelato. El título, por tanto, es nuestro, por lo que figura entre corchetes. Se trata, en suma, de una narración que, sin haber sido concebida por el autor como un microrrelato, al desgajarlo del conjunto de la novela, permite ser leída con placer como tal. |Yo en el amor le pedí a los Reyes Magos un scalextric, un coche teledirigido, una bicicleta, y qué sé yo qué más, y fíjate lo que me echaron al final, un par de calcetines, dos castañas pilongas y una bolsita de caramelos de café con leche. Esa es toda mi historia sentimental.es profesor y crítico literario.es escritor. Su última novela, La vida negociable (Tusquets, 2017).