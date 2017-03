Belén Núñez recita su poema.

Belén Núñez

Yo penséque nos habíamos encontrado.Que era difusa tu luz pero plena.Que no estrangulabas las palabras.Que no derrochabas mi corazón.Y ahora he visto la semilla que me has dejado,los días bajos, sin luminarias en mis ojos…Observo tu transparencia…tan menos auténtica como la mayoría que quieren eldeclinar de las llaves.Utilizándonos a los poetasen la hipocresía de tu zona de confort.Y yo que iba abriendo puentes,estrechando lazos,sucumbiendo a una belleza efímera yruidosa de mentira.Me encontré contigo, una sombra cualquiera,porque siempre,dices adiós.es poeta. Su último libro, Letras habladas (Fundación Aparejadores, 2010).