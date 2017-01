Extrabajadores de Telemadrid piden "una solución justa" para los afectados por el ERE

Contra la "politización"

"Telemadrid está llenándose de polvo"

Extrabajadores de Telemadrid se manifestaron este domingo en la capital en elpara pedir "una solución justa" para los 861 "compañeros" despedidos en 2013, informa Europa Press.Bajo el lema 'Solución Ya', la protesta recorrió el trayecto entre la Plaza Jacinto Benavente y la Puerta del Sol. La manifestación, que se produce tras la elección del nuevo director general de la cadena,, reclamó los derechos de los trabajadores después de que el Supremo declarase el ERE como "improcedente" en su sentencia de marzo de 2014.Los asistentes a la marcha, organizada por los sindicatos UGT, CCOO y CGT, exigieron "una solución justa para los compañeros" y defendieron "una Radio Televisión Madrid Pública,de la Comunidad", según informó CCOO en un comunicado."Algunos de los trabajadores despedidos se han jubilado, otros han buscado otros trabajos y otros han fallecido, pero", expresó el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, en declaraciones a Europa Press."El ERE", añadió, "fue sentenciado como no ajustado a derecho por el Tribunal Supremo; los despidos eran, por tanto, no solo injustos,". "Fue una sentencia muy importante, pero desgraciadamente no se ha hecho justicia", completó.A su vez, las críticas también se centraron en la "politización" de la cadena por parte del gobierno regional, al que el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, acusó de "echar a la calle a 861 profesionales que llevabaninformativa en Telemadrid"."Nos encontramos con una televisión que ni es veraz ni cumple el artículo 20 de la Constitución que dice quepolíticas, sociales y económicas representativas. Sigue siendo una televisión de parte", expresó Cedrún a Europa Press.Diversos cargos de Podemos, entre ellos, y Ahora Madrid se sumaron a la marcha. Entre los asistentes se encontraban también el secretario general de Podemos-Comunidad de Madrid,; el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos,; o la portavoz del grupo Podemos en la Comunidad,Espinar afirmó que "el despido y la deriva de Telemadrid tienen que ver con una ideologización y con una apuesta de Telemadrid a favor del Partido Popular". En la protesta, subrayó que demandan "derechos laborales y una televisión a favor de los madrileños y no del PP".Tras el reciente alquiler de los estudios en las Torres Kio por parte de la cadena autonómica, los manifestantes aprovecharon para denunciar una situación que, en palabras de Jaime Cedrún, son una prueba más delTanto es así que, en palabras de Ramón Espinar, "cuando Telemadrid empezó a subcontratar servicios que antes prestaba el personal de la casa no sólo se precarizó el empleo, sino que la propia cadena empeoró claramente sus productos. Ahora mismo estamosque el da la Ciudad de la Imagen"."Hay que volver a utilizar los medios públicos de Telemadrid, que están llenándose de polvo. No entendemos cómo su edificio, que es público, está lleno de carteles de empresas privadas", afirmó López Reillo.A su valoración se sumó Cedrún, que declaró que "los estudios se están llenando de telas de araña", lo cual "no contribuye a recuperar elde la cadena".