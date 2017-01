Los periodistas de TVE contabilizan 48 casos de manipulación o censura en los últimos tres meses

Falta de pluralismo e independencia

El Consejo de informativos reseñaen los últimos tres meses. En un informe, que supera las ciento cuarenta páginas, destaca manipulaciones, censuras, dobles raseros o amarillismos entre octubre y diciembre. También da cuenta deque a la información y recuerda la marginación de profesionales en favor de personal de confianza de la dirección.El órgano de representación profesional realiza una cronología detallada de noticias y coberturas informativas que consideran “infringen la ley de la radio y televisión pública y el estatuto y el manual de estilo de CRTVE. Como en anteriores ocasiones, el CdI ha analizado en profundidad algunos casos, en ocasiones atendiendo a denuncias internas de profesionales, otras veces por las quejas que nos dirigen los afectados de la mala praxis y otras de oficio”. Esta es la relación resumida:La Mañana informa sobre el intento de suicidio de José Bretón con un supuesto directo desde la cárcel de Herrera de la Mancha cuando el redactor en realidad está en Almuñécar, Granada.Durante el fin de semana (días 8 y 9 de octubre), tan solo la página web de RTVE informa sobre los nuevos audios que desmontan la acusación del exministro José Manuel Soria contra la candidata de Podemos, la jueza Victoria Rosell. La información fue retirada de la web poco después.El TD1 no informa sobre el powerpoint del PP donde se indica a los alcaldes populares cómo crear cajas B.El TD1 cuenta en colas (hacia el final del informativo) el archivo de la pieza política del supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía que afectaba a 24 ex altos cargos del PSOE. Contrasta la brevedad de la información con el espacio dedicado a este asunto antes del archivo de la causa.El programa La Mañana ofrece un debate sobre los tuits injuriosos que ha recibido el niño Adrián, enfermo de cáncer que quiere ser torero. El consejo detecta falta de equilibrio a favor de quienes defienden la tauromaquia frente a los antitaurinos, así como descalificaciones gratuitas e injustificadas contra los defensores de los animales.Los telediarios no informan sobre el contrato de la exministra Ana Mato como asesora del grupo popular en el Parlamento Europeo. El nombramiento coincide con el juicio del caso Gürtel, donde está inculpada como “partícipe a título lucrativo”.El TD1 trata en colas el informe de la Red Europea contra la Pobreza. Según sus datos, más de 13 millones de españoles, un 28% de la población, está en riesgo de pobreza y exclusión social. El TD2 no lo da.El Congreso reprueba al exministro Fernández Díaz. El TD2 recoge esta información en un breve de 20 segundos. Hay que recordar que los telediarios ya censuraron las grabaciones entre el director de la Oficina Antifraude de Cataluña y el ministro del interior en funciones, de las que se deducía que buscaban pruebas para incriminar a dirigentes políticos nacionalistas en casos de corrupción.El TD1 emite una pieza elaborada por la jefa del área de Economía, Cecilia Gómez Salcedo, sobre la apertura de una nueva línea aérea entre Madrid y Tokio de la compañía Iberia. Para elaborar la información se desplazó un equipo durante una semana con cargo a la compañía aérea. El consejo considera que la pieza se ajusta más a un vídeo promocional que a una información de interés público.El TD1 emite una pieza sobre la jornada Pensar las pensiones que organizan los diarios Expansión y El Mundo. La información, de 1:40 segundos, censura la intervención de Carlos Bravo, especialista en pensiones y responsable de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, que alerta sobre la posible quiebra del sistema.El TD1 emite una información sobre balance del terrorismo de ETA elaborada por el jefe de área de Nacional. Se centra exclusivamente en la actividad policial contra la banda desde que se anunció el “cese de la actividad armada”. La pieza es una simple enumeración de casos —“una detención cada dos semanas”— sin contexto ni análisis. “La policía y la Guardia Civil han seguido trabajando para desmantelar definitivamente a ETA”, asegura, y no se abordan cuestiones esenciales como la entrega de las armas o la política de dispersión de presos.El que reciben la imputación de Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de dinero y la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley catalana que prohíbe las corridas de toros. El TD1 abre con un supuesto: “Los toros podrían volver a Cataluña”. Además de la imagen de portada, también es la primera noticia que se desarrolla en el Telediario y se le dedican 4 minutos 50 segundos con unas colas de llamada, dos piezas y tres directos. Este despliegue informativo contrasta con el tratamiento que se le da a la información de que Rita Barberá “tendrá que declarar como imputada en el Supremo por un delito de blanqueo de capitales”. En este caso la noticia se cubre con un titular y un directo de 40 segundos en el minuto 15 del Telediario. La pieza enviada por el Centro Territorial de Valencia que completaba la noticia no seemitió.Última ronda de consultas del rey para designar candidato a la presidencia del Gobierno. El consejo recibe varias quejas sobre la introducción de opiniones personales en las piezas y directos de determinados redactores contratados, en la mayor parte de los casos favorables al Gobierno o el partido que lo sustenta.El TD1 incluye en sumarios una manifestación que todavía no se ha producido en Venezuela contra la suspensión del referéndum revocatorio, mientras olvida las manifestaciones en más de 50 ciudades españolas contra la LOMCE y las reválidas. La información se cubre en el minuto 25 con una pieza sin directo.Mariano Rajoy jura su cargo como presidente del gobierno ante el rey. El Consejo de Informativos constata el uso de lenguaje oficialista en los telediarios que recuerda al utilizado por el No-Do.El TD1 incluye en sumarios el supuesto rechazo de Bisbal a que Chenoa le dé un beso durante el concierto de Operación Triunfo emitido por TVE. “Ha sido”, dice el texto, “uno de los momentos televisivos del año...”Los telediarios no informan sobre la subida del precio de la luz según la organización de consumidores Facua: en los seis últimos meses la factura ha subido un 24,6 %, 14,75 euros de media con respecto a abril.Una redactora recientemente contratada asume las piezas sobre el paro en el TD1 y TD2, y además realiza el directo desde el Ministerio de Economía para informar sobre el nombramiento de los nuevos ministros. Los redactores fijos del área de Economía hacen llegar un escrito de protesta por su marginación profesional al director de Informativos. El Consejo de Informativos publica un comunicado de apoyo y exige el cese inmediato de la jefa del Área, Cecilia Gómez Salcedo. La redacción de Torrespaña se solidariza con ellos y 150 periodistas firman un escrito de protesta que entregan al director de los SS.II.La edición del TD2 modifica las colas sobre las previsiones de crecimiento de la economía española y elimina el dato de que el déficit crecerá 7 décimas por encima de lo previsto según la Comisión Europea.El CdI recibió una queja del secretario general de Podemos en Madrid, Jesús María Montero Delgado, por el tratamiento informativo dado en TVE a la operación de venta de un piso de Ramón Espinar, diputado de esa organización en la Asamblea de Madrid.El TD1 dedica casi tres minutos de información al próximo congreso del PP anunciado por Mariano Rajoy. Sin embargo, no se habla sobre la continuidad en la Secretaría General de María Dolores de Cospedal tras ser nombrada ministra de Defensa, una de las cuestiones más debatidas dentro del partido.El TD2 coloca como sexto sumario el primer paso dado por la oposición en el Congreso para derogar la LOMCE. El consejo realiza un seguimiento de las noticias de educación en las dos últimas semanas de noviembre.La sección de internacional recoge en “breves” estas tres informaciones: “Perú: le clavan un cuchillo en la cabeza”; “México: operan al hombre más gordo del mundo”; “México: un niño conduce a 100 kilómetros por hora”. El consejo advierte de nuevo sobre la creciente ola de noticias de crímenes y sucesos que invaden los telediarios y sobre la banalización de los contenidos, también en el área de Internacional.. El CdI reprueba los últimos nombramientos de la dirección de los Servicios Informativos: María José Sastre, editora del TD1, y Elena Sánchez Pérez, directora adjunta de Los Desayunos.Polémicas palabras de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea: “Con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan educación, sanidad y demás. Esta es la realidad señoría”. Los telediarios no recogen estas declaraciones y solo el día después se hacen eco de la polémica que han generado, con una entradilla y dos totales (Cifuentes y Susana Díaz).El TD1 le dedica un sumario, más entradilla, directo, pieza y colas, a la clausura del Jubileo de la Misericordia, en Roma, un despliegue excesivo para la relevancia de la noticia. El consejo recuerda que esta televisión, como el propio Estado, es aconfesional y debe tratar a todas las religiones por igual.Una redactora contratada del área de Economía da el resultado de una votación en el Congreso cuando todavía no se ha producido. El directo, a las 21:08, asegura que se ha aprobado la proposición de ley de Unidos Podemos para subir el salario mínimo interprofesional, cuando la votación no tiene lugar hasta las 21:15.Reunión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. La pieza, elaborada por una de las adjuntas del área de Economía, suscribe las tesis del Gobierno, incluye dos totales de Fátima Báñez, intervenciones de PSOE, Ciudadanos y Podemos (solo estas últimas críticas con la actuación del ejecutivo) y, en un ejemplo más de bocadillo, se cierra con declaraciones del Partido Popular.Muere Rita Barberá. Los telediarios ensalzan la figura de la exalcaldesa de Valencia, pasan de puntillas sobre el proceso de corrupción en el que está imputada, minimizan las críticas y el vacío que le hizo su propio partido y llegan a decir que el Supremo “ha anunciado que archiva la causa contra ella” cuando ese hecho todavía no se había producido. Por el contrario, dedican una pieza de dos minutos y 11 totales a la ausencia de Podemos en el minuto de silencio que guarda la Cámara baja en su memoria. La biografía de la política valenciana, elaborada por una redactora contratada, no incluye ninguna de las polémicas declaraciones de la fallecida, ni se escuchan sus frases más célebres: “El caloret faller", "Qué hostia, qué hostia". Además, cierra la crónica exculpando al PP de Valencia de financiación ilegal: “Declaró voluntariamente ante el juez, negando que el PP de Valencia tuviera una caja B”.. El programa Los Desayunos dedica 14 minutos a la llamada “pena de Telediario” en relación con la muerte de Rita Barberá. Durante ese tiempo se alude reiteradamente al libro Noticias, las justas coordinado por el presentador del programa, Sergio Martín, y al capítulo titulado Pena de telediario, escrito por la editora del TD2, María Eizaguirre.Se conocen las declaraciones de David Pérez, alcalde de Alcorcón, realizadas en 2015, en las que acusa a las mujeres feministas de ser "frustradas, "amargadas", "rabiosas" y "fracasadas". Los telediarios no emiten el corte de vídeo con sus palabras y se limitan a recoger la polémica de los días siguientes.El Centro Territorial de Murcia no cubre un acto del Día contra la Violencia de Género, en Murcia capital, con la excusa de que es la tarde del viernes, se queda viejo para el lunes y, además, hay que contratar a una productora. Sin embargo, sí que contrata los servicios externos de una productora para cubrir la fiesta navideña del Partido Popular en Archena ese mismo viernes por la tarde.Tampoco recogen los telediarios las declaraciones de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, en el Club Siglo XXI, en las que compara las condiciones salariales de una camarera de piso de hotel con las de su hermano médico.Los telediarios no informan sobre la huelga de teleoperadores que afecta a 100.000 trabajadores, ni de las manifestaciones que realizan en varias ciudades.El TD1 incluye en sumarios el desfile de Victoria's Secret en París, “más que un desfile, un espectáculo”.. El grupo norteamericano Cordich pretende construir a las afueras de Madrid un gran centro de ocio, con hoteles y casinos. La información del Telediario incluye totales de un portavoz de la empresa y de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes ("bueno para Madrid, bueno para España") favorables al proyecto, pero no recoge ninguna opinión en contra. Elude, además, hacer referencia a Eurovegas, la polémica iniciativa, similar a ésta también en Madrid, que acabó naufragando.Por el contrario, el TD dedica un directo, batería de totales y pieza a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cerrar al tráfico la Gran Vía y otras calles del centro durante el puente de diciembre y la navidad. Durante varios días los telediarios informan con directos y piezas sobre la situación en el centro de Madrid, pero el 12 de diciembre, cuando la alcaldesa hace balance “positivo”, no se recogen sus declaraciones.El TD1 dedica un directo desde las Tablas de Daimiel al centenario de los parques nacionales, pero no informa sobre las protestas de Greenpeace contra los sondeos de la empresa Gas Natural en Doñana.El TD2 dedica unas colas a la petición del fiscal de imputar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por fraude, prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos en la construcción de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. A las colas van pegadas unas declaraciones exculpatorias del propio presidente: “15 denuncias del PSOE contra mí, las 15 archivadas”. Además, el Consejo de Informativos recibe dos quejas por la cobertura ofrecida en el informativo territorial de Murcia al caso Auditorio los días 23 de noviembre, 7 y 9 de diciembre de 2016.Informe Semanal emite Presunción de inocencia, reportaje que responsabiliza a los políticos y a la prensa de la muerte de Rita Barberá.El fiscal, en su alegato final, reprocha a los directivos de Caja Madrid su “actitud primitiva, casi depredadora” en el uso de las tarjetas black. Los telediarios incluyen la información en “breves”. No oímos al fiscal ni se destacan sus argumentos; los breves se ciñen a las penas que pide para los acusados.La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aparca el coche oficial en el carril bus de la Gran Vía para hacer unas compras en el Primark. Los telediarios no dan esta información.El ministro de Fomento reconoce en Los Desayunos que España rescatará a las autovías de peaje privadas que tienen una deuda de 3.400 millones. La información del TD1 se limita a colas y total. El TD2 sigue la misma fórmula y rechaza incluir unas declaraciones de Antonio Hernando del PSOE en contra de esta decisión: “Le exigimos al gobierno que nos explique por qué tenemos que asumir los ciudadanos estos 3400 millones de euros por la mala cabeza de los gobiernos y de los ministros de Fomento del PP”. Además, edición corta el siguiente texto de las colas en el que se explicaba la posición del Partido Socialista: “El PSOE ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Fomento en el Congreso para que explique por qué tienen que asumir los ciudadanos este coste”.Presunto fraude en la sanidad valenciana cuando el PP estaba en el poder: facturas irregulares en el Hospital de Castellón por valor de 8 millones de euros. El TD1 le dedica unas colas de 22 segundos y dos totales, Carmen Montón, actual consejera de Sanidad y María José Catalá, del PP. Cierran la información las declaraciones de la representante del Partido Popular.El Consejo de Informativos hace público un informe sobre dos piezas elaboradas por una redactora contratada y uno de los responsables del área de Economía que contienen errores de bulto. El Consejo denuncia una vez más la marginación de los redactores veteranos en esta área del Telediario.El Consejo de Informativos hace público un comunicado en el que “deplora y rechaza ser comparado con ETA” por el director de Informativos No Diarios, Jenaro Castro.Competencia estudia por qué en diciembre se ha disparado en un 30% el precio de la electricidad. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Martín Quemada, califica la subida como “inquietante”. Los telediarios no recogen esta información pese a que las declaraciones de Martín Quemada se han producido en el programa Las Mañanas de RNE.Gobierno, PSOE y Ciudadanos llegan a un acuerdo para prohibir que se les corte la luz a las familias especialmente vulnerables. La información no muestra ninguna familia en situación de pobreza energética. El Consejo de Informativos lamenta que los colectivos más golpeados por la crisis económica se vean una vez más excluidos de los telediarios.En el amplio escrito se han estudiado, según el CdI, “ejemplos de falta de pluralismo y objetividad, de doble rasero en la selección de la información dependiendo de si afecta positiva o negativamente al Partido Popular”. Según los periodistas de TVE son innumerables los casos detectados de censura. La mayoría quedan registrados en la cronología de este informe y su “abundancia es muy preocupante”. En los actuales informativos de TVE no caben las noticias que dan datos negativos sobre la economía; tampoco suelen tener hueco los problemas de la sanidad o la educación o sobre aspectos sociales que preocupan a los españoles, como la subida de la luz o la pobreza energética. En este sentido, se censuran, por ejemplo, las manifestaciones contra la LOMCE, la visión crítica de un experto de CCOO en un foro sobre pensiones, la polémica por unas declaraciones de Cristina Cifuentes sobre financiación autonómica.“La manipulación es práctica frecuente”, prosiguen, “en informaciones sobre temas clave. También se examinan otras malas prácticas, como la mezcla de información y opinión en noticias elaboradas por la llamada redacción paralela, la falta de pluralismo en las mesas de tertulianos, la utilización de invitaciones para recompensar a algunos redactores, la recuperación de un lenguaje oficialista que a veces recuerda al antiguo No-Do o el uso de espacios informativos para la autopromoción de directivos.“Resulta demasiado amplio e inabarcable para este CdI el abanico de irregularidades e infracciones al código deontológico periodístico de los actuales informativos de TVE", señala el informe, que acaba constatando que se incumple la actual ley al no “garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá de ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad”.