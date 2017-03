Bajo el título “Carreño el manipulador”, los representantes de la cadena han emitido este lunes un comunicado en el que vuelven a denunciar que la dirección de los informativos. El comunicado subrayaa que, mientras todas las cadenas privadas destacaban las protestas en Murcia contra el presidente de la región y la corrupción, La 1 "escondía" la noticia a mitad del informativo.La sección sindical acusa directamente a Pedro Carreño, director y presentador de los informativos del fin de semana, deotorgándole tan solo una cola de 20 segundos en la que se utilizaron imágenes que evitaban los planos generales "para que no se visualizase el éxito de la convocatoria".El escrito comienza relatando que el resto de grandes cadenas destacaron la manifestación en Murcia en sus sumarios, junto con los disturbios en Estados Unidos entre partidarios y detractores de Trump a nivel internacional, mientras que "el señor Carreño consideró que para la cadena pública sólo eran dignas de destacarse a nivel nacional en sumarios" las noticias referidas a los desperfectos en la isla de la Palma ocasionados por el temporal, las buenas estadísticas de los trasplantes en La Paz, un incidente con un conductor en una gasolinera de Alicante y el 90 aniversario de el buque Juan Sebastián Elcano."Mientras TVE relegaba a unas tristes colas a mitad del informativo a la ciudadanía de Murcia y sus reivindicaciones , todas las cadenas daban una extensa pieza en su primera parte sobre la manifestación, incluyendo conexiones en directo y declaraciones de los asistentes, el despliegue propio de la principal noticia del día", subraya el sindicato. "Además, en relación con esta noticia y en muchos casos fundiéndose con ella, todas las cadenasy de la delicada situación que atraviesa el pacto PP-Ciudadanos, con declaraciones tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, representado en este caso por Javier Maroto que compareció en Vitoria".El sindicato acusa a los informativos de TVE de "olvidarse" de que la noticia es el caso Auditorio y la disolución del pacto como consecuencia directa para. Según los representantes de la cadena, los informativos le dedicaron 45 segundos en total en los que solo se dio relevancia a la opinión del vicesecretario de Acción Sectorial del PP sobre cuestiones como las luchas internas en el PSOE o Cataluña.El comunicado también destaca el tiempo que le dedicaron otras cadenas, desde los 4 minutos 25 segundos de Cuatro hasta los 2 minutos 34 segundos de Telecinco. ", el tratamiento de la información de Carreño al frente de los informativos de fin de semana está muy alejado del de otras cadenas, demasiado, tanto como está de cercano a los intereses del PP, siempre y sin excepción", han denunciado los periodistas. "Para Carreño la importancia de una noticia está inversamente relacionada con lo molesta que sea para el PP".A continuación, los representantes de RTVE subrayan que la cadena "necesita profesionales al frente de sus informativos y no a manipuladores como el señor Carreño, que lo mismo contrasta la lluvia con el buen ambiente en el PP que se olvida del más mínimo sentido de la profesionalidad periodística. RTVE necesita gente honesta que informe por y para la sociedad, y no personajes vendidos a los intereses del PP sin la menor ética profesional".El escrito finaliza exigiendo el cese inmediato del director de informativos ya que es una. "Quienes constituyen la Comisión Mixta de Control Parlamentario deberían preguntarse qué están haciendo con la democracia al permitir que en este páis se pueda manipular RTVE con tanta desvergüenza", ha subrayado el sindicato. "Si el Parlamento sigue sin actuar tendremos que ser los trabajadores y trabajadoras los que asumamos esa responsabilidad, y van a hacer falta todas las manos para sacar a TVE y RNE del fango del descrédito en el que las están hundiendo los años del gobierno popular".