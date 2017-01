Obama conmuta la pena a Chelsea Manning, responsable de las primeras filtraciones a Wikileaks

El presidente saliente de Estados Unidos,, ha conmutado la pena a, responsable de las primeras filtraciones a Wikileaks que estaba condenada a 35 años de cárcel, según ha anunciado este martes la Casa Blanca en un comunicado.Manning, ex analista de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entregó a Wikileaks decenas de miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán y cables diplomáticos que fueron publicados en 2010 desatandoEl ex militar fue condenado a 35 años de cárcel en un juicio en el que se disculpó por las consecuencias perjudiciales de sus actos. "", dijo en su alegato final.Manning, que se ha sometido ay ha sufrido varios intentos de suicidio, pidió el pasado noviembre a Obama que redujera su condena a los más de seis años que ya ha cumplido, entre la prisión provisional y el tiempo transcurrido tras el fallo.(...) Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos", solicitó Manning en una carta.