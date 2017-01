Refugiados congelados: la vergüenza de Europa

El comisario de Interior e Inmigración,, ha reclamado este miércoles más apoyo a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales para ayudar a Grecia a atender a los refugiados que han quedado desprotegidos en Lesbos ante la ola de frío."Simplemente no puede ser que se deje a los refugiados en el frío, para que se enfrenten a lo peor del invierno sin un techo sobre sus cabezas. Se deben de encontrar soluciones hoy, no mañana ni dentro de una semana. Ahora", ha advertido el comisario en declaraciones a la prensa,Avramopoulos ha recordado que la Unión Europea ha destinado yaa apoyar a Grecia en la crisis de los refugiados en los últimos dos años, pero ha llamado a los Estados miembros a mantener la "tradición humanitaria europea" y no cesar en el apoyo.", ha asegurado el comisario griego, quien ha reiterado que "ningún" Estado miembro es capaz de afrontar una situación similar en solitario.Avramopoulos ha apuntado que los socios internacionales han aportado gran parte del apoyo financiero en la zona, pero les ha pedido "redoblar sus esfuerzos" para asegurar que llega ayuda "inmediata" a quienes están en peor situación."No se trata de política, se trata de responder operativa y", ha insistido.El comisario de Migración también ha dirigido su mensaje a los países de la Unión Europea para que cumplan con sus compromisos de acogida de demandantes de asilo llegados a Grecia, al tiempo que ha defendido los resultados del acuerdo con Turquía para"Las soluciones sólo funcionarán si se dan en cooperación y con la asistencia de las autoridades locales y la población local en las islas", ha concluido, para enviarpor sus acciones para paliar el deterioro de la situación humanitaria.