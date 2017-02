La misiva de Tusk es "personal"

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han apelado este viernespara afianzar el futuro en el escenario internacional, en especial en un, según informa Europa Press. "Europa tiene su futuro en sus propias manos. Cuanto más claros seamos sobre cómo definir nuestro papel en el mundo, mejor podremos también ocuparnos de nuestras relaciones transatlánticas", ha resumido la canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada a la reunión informal de los Veintiocho en La Valeta (Malta).Los europeos se reúnen en la que-con el foco puesto ahora en la ruta del Mediterráneo central desde Libia- y en la Unión Europea a 27, cuando sea un hecho la salida de Reino Unido. La elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, sin embargo, ha marcado la agenda de un encuentro al que el presidente del Consejo, Donald Tusk, convocó a los líderes con una carta en la que definió a la nueva Administración como una "amenaza" Preguntado por este punto a su llegada, el presidente de la Comisión Europea,, pero ha señalado que hay margen para las explicaciones. "A veces tengo la impresión de que la nueva Administración estadounidense no conoce en absoluto la Unión Europea, pero en Europa los detalles importan", ha ironizado."Quienes quisieran tejer relaciones bilaterales con Estados Unidos serán, lógicamente, bien entendidos entre su opinión pública, pero no habrá un futuro con Trump si no se define en común", ha dicho, a su vez, el presidente francés,Por su parte, el canciller austríaco,de mayoría musulmana, entre ellos Siria e Irak , al tiempo que ha tachado de "inaceptable" que Washington esquive su responsabilidad en materia migratoria. Por ello, Kern ha pedido que los países señalados por el decreto de Trump sean vistos como posibles aliados en la lucha contra el terrorismo extremista y no como "enemigos" a los que arrinconar.El primer ministro luxemburgués,a la llegada a la cumbre europea, al advertir de que aquello que ha visto en Estados Unidos en los últimos días "no refleja los valores por los que lucho en política". En materia migratoria, Bettel ha defendido que la UE ha dado muchos pasos pequeños, pero que la suma de todos ellos se traducen en grandes avances, y ha señalado a sus socios que la solidaridad es también "reciprocidad".Pese a la dureza de la carta de Tusk anunciando esta cumbre, en la que aseguró que la nueva política de Trump es una "amenaza" que pone en "dificultades" a la Unión Euorpea, los líderes se han mostrado este viernes más cautos. Con todo, fuentes próximas al presidente del Consejo aseguran que, pero redactado tras consultar con todas las capitales, y matizan que el objetivo de la cita de Malta es subrayar la unión de los Estados miembros y reafirmar esa Unión de cara a terceros.La Alta Representante de Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini, ha dicho al respecto quey que debe mostrar una imagen "fuerte" y "fiel a sus valores".Tras una primera sesión en la que han acordado una declaración que reitera los compromisos de reforzar la gestión común de la presión migratoria y de reforzar las medidas en el Mediterráneo central, los líderes mantendrán un almuerzo en el que previsiblemente abordarán las relaciones transatlánticas. La primera ministra británica,, y Merkel y Hollande, que han mantenido conversaciones telefónicas con él, informarán la resto de socios sobre estos contactos.