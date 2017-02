Una central nuclear del norte de Francia registra una explosión

La central nuclear de, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión que, según informa el diario local Ouest-France y recoge Europa Press.Hasta el lugar se han desplazado ya los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya queEl medio francés indica que se han confirmado ya cinco intoxicados por el humo, pero que no se tienen noticias de heridos graves. Según las fuentes del periódico,Los bomberos han indicado que se ha producido una explosión que ha ocasionadofuera de la zona nuclear de la misma.La central de Flamanville, que cuenta con dos reactores, se inauguró en 1986. Produce el 4% de la electricidad en Francia.del sistema de enfriamiento y se ha denunciado ante el regulador nuclear francés que un tercer reactor, en construcción, tiene problemas de debilidad en el acero utilizado.