La imagen del asesinato del embajador de Rusia en Turquía gana el World Press Photo de 2017

Imagen ganadora del World Press Photo of the Year de 2017.

El Andrei Karlov , yace sin vida en el suelo. Su asesino, Mevlüt Mert Altintaş,con la otra mano. La brutal imagen, captada por el fotoperiodista Burhan Ozbilici , ha sido galardonada con el premio de fotoperiodismo más importante del mundo en su edición de 2017, el Según la revista TIME, el jurado ha estado dividido a la hora de tomar la decisión:. De hecho, su presidente, el fotógrafo Stuart Franklin, declaró no estar de acuerdo con la condecoración. La fotógrafa Tanya Habjouqa, también parte del jurado, defendió el premio para Ozbilici: "Es una foto que, a pesar de ser una noticia instantánea, una verdad cruda,, preguntas que nunca se podrán responder", afirmó para la revista estadounidense.La impactante imagen forma parte del relato de un suceso que impactó a medio mundo precisamente porque fue grabado y fotografiado gracias a periodistas como Ozbilici, que. Karlov estaba inaugurando una exposición en Ankara cuando fue acribillado. El atacante, segundos después de matar al diplomático, gritó:. A menos que nosotros estemos todos seguros, ustedes tampoco sentirán seguridad. ¡Vuelvan, vuelvan! Todos aquellos que comparen esta opresión y tortura pagarán por ello".El fotoperiodista galardonado ha reivindicado la importancia de su profesión en declaraciones a TIME. "", dice. "Esta fotografía demuestra que necesitamos un gran periodismo. Siento que este premio me da más responsabilidades hacia mis colegas. Me da una voz para apoyar el gran periodismo", aseguró.La organización World Press Photo no solo otorga el premio a la mejor foto del año: concede. Entre los ganadores de esta edición se encuentra el reportaje multimedia del periodista de The New York Times Daniel Berehulak sobre los asesinatos relacionados con la droga en Filipinas ; y otra foto icónica, la de la activista Leshia Evans siendo arrestada durante los disturbios de, capturada por Jonathan Bachman.