El asesor de, Michael Flynn,después de que saliera a la luz que, Mike Pence, y a otros altos cargos de la Casa Blanca acerca deinforma Europa Press.Flynn, que ha estado en el cargo menos de un mes, ha estado recientemente en el punto de mira desde que se conoció que había, Sergei Kisliak, el día previo a que Washington impusiera, a finales de diciembre, una nueva ronda de sanciones contra Rusia.Previamente, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había indicado en un comunicado que, quien aseguró públicamente que durante ese contacto no se había tratado el tema de las sanciones.No obstante, el mencionado diario publicó la semana pasada una información que apuntaba a que, por lo que Pence decidió reunirse con Flynn. Según The Washington Post , la ex fiscal general en funciones de Estados Unidos Sally Yates –destituida por el propio presidente después de pedir al Departamento de Justicia que no acatara su orden ejecutiva sobre migración– había informado a la Casa Blanca de que–entre ellos a Pence– acerca de la naturaleza de la conversación, y advirtió de que el asesor erapor parte de Rusia.En un comunicado difundido desde la Casa Blanca, Flynn explicó que "debido al ritmo acelerado de los acontecimientos",y a otros altos cargosacerca de las citadas llamadas telefónicas.tanto al presidente como al vicepresidente, quienes han aceptado mis disculpas", explicó."Durante mis más de 33 años de servicio militar y en el ejercicio de asesor de Seguridad Nacional, siemprepara aquellos a los que he servido", añadió, antes de anunciar que ofrece su dimisión "honrado de haber servido al país y al pueblo de tan distinguida manera".Asimismo, agradeció a Trump su "lealtad personal" y reiteró el honor que ha supuesto para él haber trabajado con el presidente, "quede un modo fundamental para restablecer la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo".Por último, Flynn se ha mostrado confiado de que el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Trump y Pence,de la nación y de que el pueblo estará "bien gobernado" mientras trabajen juntos "para ayudar a hacer Estados Unidos grande de nuevo".A finales de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos, aún en manos de Barack Obama,, el cierre de dos complejos rusos y la ampliación de las sanciones contra individuos y entidades rusos, en respuesta a la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales para favorecer la victoria de Trump.Después de esto Spicer explicó que las llamadas mantenidas entre ambos tenían como único objetivopor teléfono una vez que el republicano accediera a la presidencia.