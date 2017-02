La Eurocámara da luz verde al CETA

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la ratificación del(CETA), lo que, a la espera de que los parlamentos nacionales den luz verde a su aplicación definitiva, informa Europa Press.El pacto comercial ha sido, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un votoen el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Los eurodiputados del PSOE votaron a favor del CETA junto al PP y los liberales.Los Verdes y la Izquierda Unitaria se han opuesto a su ratificación, porque dudan de las, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. También la líder del Frente Nacional francés,de su grupo.Mientras, en el exterior de la sede europarlamentaria en Estrasburgo (Francia)de libre comercio y que critican la opacidad de las negociaciones han llevado a cabo una protesta pacífica quea la sesión.La Unión Europea y Canadá, pero el acuerdo definitivo no fue suscrito hasta octubre de 2016, tras superar los recelos de varios Estados miembros, en especial de Bélgica por el bloqueo in extremis de su región valona. Casi la totalidad de las disposiciones del acuerdo, si la parte canadiense también ratifica en las próximas semanas el texto negociado.Sin embargo, la aplicación definitiva y total del acuerdo –incluidos elementos controvertidos como los tribunales de arbitraje– no será efectiva hasta que lcompetentes en los países de la UE (hasta 38 cámaras), lo que llevará varios años.La Unión Europea cuenta con quecon el CETA y que el PIB europeo crezca en unos 12.000 millones de euros al año.En la actualidad,se estima en unos 60.000 millones de euros anuales. El bloque comunitario es el segundo socio comercial de Canadá, mientras que el país norteamericano ocupa el puesto duodécimo en la lista de socios comerciales de la UE.