Detenida en Malasia una de las dos sospechosas de asesinar al hermanastro de Kim Jong Un

La muerte de más alto nivel desde 2013

La Policía malasia ha informado este miércoles de que ha detenido aen el asesinato este lunes en el aeropuerto de Kuala Lumpur de Kim Jong Nam, el hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong Un, según el diario local The Star.La mujer, que se cree que tiene unos 25 años, ha sido detenida por la Policía delante del aeropuerto este miércoles a las 9.00 horas. La deteniday se cree que había regresado al aeródromo para coger un vuelo hacia Vietnam.Preguntado sobre la mujer que aparece en las imágenes del circuito de televisión cerrada del aeropuerto, el subinspector general de la Policía, Tan Sri Noor Rashid Ibrahim, ha confirmado que sí que es ella. "La hemosy la hemos cogido. Está en el cuartel de la Policía en Selangor para ser interrogada", ha añadido. "Creemos que está implicada en el incidente del lunes", ha asegurado.El alto mando policial ha dicho que la Policía está ahorapara determinar si la detenida es de origen vietnamita. Noor Rashid ha dicho que la Policía está buscando a otra mujer y a "varios" sospechosos más de estar implicados en el asesinato del hermanastro de Kim.El jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Corea del Sur, Lee Byung Ho, confirmó este miércoles que el hermanastro de Kim Jong Un, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Nam,en el aeropuerto de la capital de Malasia, según ha informó Europa Press.Lee ha asegurado que, tal y como ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap, si bien se ha visto dificultado debido a la protección que le puso el Gobierno chino.A pesar de que confirmaron la muerte por veneno, el jefe de la Inteligencia de Seúl señaló que todavía se está investigandoLa Policía de Malasia ha asegurado que murióen el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital malasia. No obstante, la cadena de televisión surcoreana Chosun ha indicado que Kim fue atacado por dos mujeres no identificadas con una "aguja envenenada".Otras fuentes cercanas al caso sostienen que, que pudo llevar a cabo gracias a un resquicio de seguridad generado entre los guardaespaldas de Kim y la Policía malasia en las instalaciones aeroportuarias.Según el oficial de la Policía Fadzil Ahmat, Kim, de 46 años, tenía previsto viajar a Macao el lunes cuando se sintió mal en la terminal de las aerolíneas low-cost en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El SIN ha explicado que la familia de Kim, entre ellos su hijo,Su hijo, Kim Han Sol, saltó al foco mediático en 2012 tras ser entrevistado por una cadena de televisión de Finlandia, en la que dijo quey que mejorara la situación en el país, controlado por su tío.De confirmarse, según Yonhap, el asesinato de Kim sería la muerte de más alto nivel bajo el régimen de Kim Jong Un desde la ejecución del tío del dirigente y antiguo 'número dos' del régimen, Jang Song Thaek, en diciembre de 2013. Se da la circunstancia de queKim Jong Nam es el hijo mayor del difunto Kim Jong Il, fruto de una relación extramatrimonial con una actriz surcoreana, y residía en el extranjero,. El fallecido había hablado en el pasado en contra del control dinástico del país que ejercía su familia.En varias ocasiones había expresado su. "Personalmente estoy en contra de la sucesión de tercera generación", dijo a la cadena japonesa Asahi TV en 2010, antes de que su hermano menor sucediera a su padre. "Espero que mi hermano menor haga todo lo que pueda por el bien de las prósperas vidas de los norcoreanos", añadió.