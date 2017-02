Fillon y Le Pen arremeten contra Macron por definir como "crimen contra la Humanidad" la colonización de Argelia

Los candidatos a las elecciones presidenciales en Francia de Los Republicanos, François Fillon, y Frente Nacional, Marine Le Pen, han arremetido este jueves contra el también candidato y exministro de Economía, Emmanuel Macron , por haber definido la colonización francesa en Argelia como unDurante una entrevista concedida a la cadena argelina de televisión Chourouk TV que recoge Europa Press, el candidato independiente –que se presentará con la plataforma independiente En Marcha– aseguró quepor la colonización."Creo que es inadmisible glorificar el período de la colonización", aseguró Macron durante la entrevista. "Algunos lo han querido hacer en Francia hace diez años. A mí jamás me escucharéis hacer ese tipo de declaraciones. Yo siempre", añadió.No obstante, ha matizado que, si bien sigue siendo un "crimen, un crimen contra la Humanidad y una verdadera barbarie"."Y forma parte de ese pasado al que debemos hacer frente presentando nuestras disculpas a aquellos afectados", añadió. Tras estas declaraciones, Fillon y Le Pen, entre otros, han arremetido contra el exministro de Economía del actual presidente, François Hollande,Por su parte, Fillon ha señalado, primero en su cuenta de Twitter, que. Posteriormente, en un acto ante miles de personas en Oise, el candidato republicano ha asegurado que se trata de una muestra de que detesta la historia francesa."Hace tiempo, el señor Macron hablaba de los aspectos positivos de la colonización", ha explicado, en declaraciones recogidas por el diario Le Figaro., ha criticado, que ya el pasado mes de agosto aseguró que Francia "no es culpable" de haber "querido compartir su cultura con los pueblos de África".Por otro lado, la ultraderechista Le Pen ha asegurado en un comentario publicado en su página de la red social Facebook que no existe nada peor que el hecho de que una persona que quiere ser presidente de Francia "de crímenes contra la humanidad".La candidata por el Frente Nacional ha señalado, además, que recurriendo a este argumento, "probablemente por razones electoralistas,contra su propio país".