El hambre amenaza con matar a 1,4 millones de niños en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen

Cerca de 1,4 millones de niñosdebido a la hambruna que amenaza a, según alertó este martes el Fondo de la ONU para la Infancia ( Unicef ), que ha llamado a actuar con rapidez para evitarlo.", subrayó el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, incidiendo en que "". "La grave malnutrición y la acechante hambruna son obra en gran medida del hombre", lamentó el máximo responsable de la agencia de la ONU, subrayando que "nuestra humanidad compartida nos exige una acción rápida"."No debemos repetir la tragedia de la hambruna en 2011 en el Cuerno de África ", defendió Lake, un día después de que el Gobierno sursudanés y las agencias de la ONU", aseguró por su parte el director ejecutivo de Unicef Comité Español, Javier Martos. "Los niños que viven en países que sufren crisis o conflictos son los más afectados, y debemos actuar para que el hambre no empeore aún más su situación", sostuvo.En, Unicef espera que en el noreste del paísen los estados de Adamawa, Borno y Yobe, los más afectados por el conflicto con el grupo terrorista Boko Haram.La Red de Sistemas de Alerta Temprana por Hambruna (Fews Net, en inglés), que controla la inseguridad alimentaria, aseguró a finales de 2016 quedel estado de Borno, así como en otras áreas a las que no llega la ayuda humanitaria.En el caso de, maltratada por décadas de conflicto, según Unicef. Aquí, casi la mitad de la población, unos 6,2 millones de personas, se enfrentan a una inseguridad alimentaria grave y necesitan ayuda humanitaria. La agencia de la ONU espera que unos, aunque la cifra podría llegar a 270.000 en los próximos meses.En, donde este lunes se declaró la hambruna en algunas zona del estado de Unidad, más de 270.000 niños sufren desnutrición severa. Si no se hace nada para reducir la gravedad y la expansión de la crisis alimentaria, el número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria, ha recordado Unicef.Por último, en, 462.000 niños sufren desnutrición severa aguda, casi un 200 por ciento más que en 2014, debido a un conflicto que dura ya dos años Unicef está trabajando con sus aliados paracon desnutrición severa: 220.000 en Nigeria; más de 200.000 en Sudán del Sur; más de 200.000 en Somalia y 320.000 en Yemen, ha explicado la agencia en un comunicado.