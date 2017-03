La Eurocámara estudia sancionar al eurodiputado que proclamó que las mujeres son "débiles y menos inteligentes"

El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, ha decidido este jueves iniciar una investigación por las declaraciones machistas de un eurodiputado polaco de extrema derecha que el miércoles proclamó en sesión plenaria queque los hombres, según ha informado Europa Press.El expediente al eurodiputado Janusz Korwin-Mikke (del grupo de los No Inscritos) puede llevar aque van desde una reprimenda de la institución hasta una multa o la suspensión temporal. Aunque Tajani no estuvo presente en el momento de las polémicas declaraciones, sí fue alertado posteriormente por varios eurodiputados, según han informado desde su gabinete.Además, el líder de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), el italiano Gianni Pittella, ha pedido durante la sesión plenaria que la Eurocámara emprendiera medidas contra Korwin-Mikke y que Tajani expresara supor el discurso contra las mujeres.El incidente se produjo en la tarde del miércoles, en el curso de un debate durante el cual Korwin-Mikke defendió que las mujeresque los hombres en los puestos que ocupen porque son "más débiles, más pequeñas y menos inteligentes"."¿Sabe usted qué papel ocupaban las¿La primera mujer griega? Se lo digo yo, el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguno", relató el eurodiputado para apoyar sus declaraciones machistas.El polaco dirigió su exposición a la eurodiputada socialista Iratxe García, quien acababa de intervenir en el mismo debate y que tomó de nuevo la palabra para recriminarle su discurso y advertirle de que ella está en el Parlamento Europeo paraLas reglas del Parlamento Europeo exigen a los eurodiputados que su conducta sea siempre decon el resto de miembros y que no recurran nunca a un lenguaje difamatorio, racista o xenófobo.