El presidente de Brasil, Michel Temer, ha asegurado este jueves que después de escuchar la grabación de su conversación con uno de los propietarios de la principal productora de carne de carne del mundo, la empresa brasileña JBS, Joesley Batista, puede asegurar queen la compra del silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha,La grabación, de unos 40 minutos, ha sido publicada por el Tribunal Superior Federal y recogida por Europa Press después de que Edson Fachin, el magistrado responsable de la investigación por el caso Lava Jato,o.Después de escucharla,, según recoge Agencia Brasil.En la grabación se escucha a Batista diciéndole a Temer que había entregado a Eduardo Cunha y al operador Lúcio Funaro una cantidad de dineroAnte esta información, Temer dice en la grabación:, según el citado diario. Ahora, el presidente sostiene que esta frase no hace referencia a la entrega de dinero a Cunha , sino al mantenimiento de las buenas relaciones entre Cunha y Batista.Batista ha reconocido este jueves en un comunicado que la empresa hizo pagos "indebidos" a actores públicos ypor la relación de su compañía con el Gobierno."No honramos nuestros valores cuando tuvimos que interactuar, en diversos momentos, con el poder público brasileño", ha escrito Batista. "Y no estamos orgullosos de ello. Nuestro espíritu emprendedor y la inmensa voluntad de realizar, cuando nos encontramos con un sistema que muchas veces provocaba dificultades para vender servicios,", ha agregado.En la misiva, Batista ha resaltado que el país ha cambiado y también lo han hecho sus empresas. "Por eso estamos yendo más allá de la petición de disculpas. Asumimos aquí un", ha añadido.El empresario ha confirmado en su texto que se firmaron varios acuerdos de cooperación con la Fiscalía. "Pedimos disculpas a todos los brasileños y a todos los que hemos decepcionado, que ahora creen y luchan por nosotros.", ha concluido.El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este jueves la apertura de una investigación contra el presidente , si bien éste ha asegurado quepara conseguir el silencio de Cunha.Tras una serie de protestas y de que la oposición pidiera su dimisión, Temer ha asegurado quey ha reiterado que no dimitirá de su cargo.