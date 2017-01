El Banco de España da la razón a Podemos

__________________________



* Alejandro Inurrieta es doctor en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense y exconcejal socialista del Ayuntamiento de Madrid

La publicación de la Encuesta Financiera de las Familias por parte del Banco de España (2011-2014), aunque muy alejada en el tiempo y con carencias en su metodología, pone de manifiesto que la crisis ha supuesto una claraEsta conclusión ha sido el banderín de, pero también en otros países, para reducir el espacio electoral de la socialdemocracia hasta niveles no vistos en España desde la restauración de esta democracia de tan baja calidad. Este hecho objetivo, negado hasta la saciedad por grandes economistas y tertulianos, ha permitido que una gran parte de este electorado se haya sentido identificado por unque permite y fomenta el elevado desempleo entre las rentas más bajas y entre los más jóvenes para disciplinar la propia sociedad.La sociedad que sale de esta crisis revela una, lo que sin duda va afectar a la cohesión social y a la dinámica de formación de hogares. Pero fundamentalmente lo que deja es una profunda crisis social y política ya que esta parte de la población que se ha quedado completamente atrás no tiene un canal de representación política y social, tras el espectáculo que estamos viendo en las filas de Podemos, por no hablar de la irrelevancia mostrada por el PSOE que ha perdido toda representatividad entre estos colectivos.Pero lo que realmente debe hacer reflexionar a los gestores de la política pública es cómo piensan restituir un mínimo de equidad social para devolver la esperanza en el sistema a todos los que se han quedado fuera, tras ver cómo el discurso de defensa de la igualdad y la puesta de manifiesto del profundo desprecio hacia las rentas más bajas, eran. La desesperación de esta fracción de población, los menores de 35 años y las rentas más bajas, ha sido la que. Por tanto, las fuerzas políticas tradicionales deben retroceder en el tiempo y armarse de valor para poder cambiar la situación, si es que quieren volver a tener el monopolio del poder entre los dos.En esencia qué nos dice la. Más allá de las carencias de la propia encuesta, la renta se refiere al año 2013 y la riqueza al 2014, y las malas estadísticas de salarios en España, así como las de tenencias de activos financieros, los principales resultados son dramáticos. Por un lado, la renta media agregada se reduce un 12,1% respecto a 2011. La riqueza acumulada retrocedió un 22% en la mediana, y un 7,7% la media, lo que da muestra de la gran dispersión entre estas cifras. Pero este descalabro no ha sido homogéneo entre los afectados.Las diferencias más acusadas se producen cuando se analiza la cartera de activos entre las rentas altas y las rentas bajas., careciendo de activos financieros, ya que el único ahorro que atesoran es la vivienda en propiedad, que en el conjunto del país alcanzaba más del 80% de la muestra con vivienda propia, un atraso conceptual. Por el contrario,, mientras que el precio de la vivienda, mal medido, pero no hay solución, descendía un 20% en el periodo 2011-2014. Este proceso de separación de fuentes de atesoramiento de riqueza entre rentas altas y rentas bajas explica por qué hay tanto interésDado que, la formación de hogares se ha desplomado, más de 200.000 en 2011 y apenas 76.000 en 2014. Esta disfunción tiene visos de cronificarse porque a la reducción de salarios estructural que la reforma laboral ha instaurado, la volatilidad del propio empleo y la incertidumbre sobre el futuro, pueden acrecentar el, que presionará el grave problema de las pensiones.Pero esta crisis ha traído otro factor diferencial que ha sido el, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de los más mayores, tras la implantación de los copagos. Pero los jubilados están viendo cómo la cuantía de la pensión de entrada es mucho más elevada que el salario inicial de los nuevos entrantes en el mercado laboral. A ello hay que unir la regularidad de la percepción de las pensiones, aunque no hay que olvidar que más de, según los datos de la Agencia Tributaria. Esta solidaridad intergeneracional es el auténtico estabilizador automático que ha permitido a muchos hogares no caer más en la exclusión social.La herencia de todo esto alumbra una, aunque la tendencia y los principales errores no cambian drásticamente. Por un lado, entre los jóvenes disminuye el peso de la vivienda principal, del 51% al 46% del total de activos. Pero también se han reducido las viviendas secundarias, los negocios propios, lo que sin duda muestra la caída de la riqueza global.Pero en el apartado de deuda, también se aprecia. El conjunto de deudas representaba en 2014 un 12,5% del total del valor de los activos. Del conjunto de deudas, el 68% se debía a la compra de la vivienda principal, siendo este endeudamiento mayor entre los percentiles de renta más bajos. En 2014, el peso de la deuda de la vivienda principal aumentó su participación en el total de la deuda, del 63% al 68%, lo que explica también el esfuerzo de los hogares más pobres para poder hacer frente a los pagos. Es decir,como anclaje para evitar desórdenes públicos y garantiza que el esfuerzo para hacer frente a los pagos será ímprobo, lo que beneficiará a un mercado financiero que se ha cebado con el escaso conocimiento financiero de estas clases bajas.En resumen, la crisis ha logrado lo que se pretendía., gracias a los rendimientos financieros que han sido manipulados e inflados por los bancos centrales a los dos lados del Atlántico., y por ende su capacidad de negociación ante las entidades financieras, pero también su renta, lo que les deja en muchos casos para siempre al borde de la exclusión social., lo que les hace ser más vulnerables y dóciles ante este cambio estructural. A cambio de todo esto, las rentas de los jubilados han permitido sostener a los hogares más jóvenes, lo que sin duda ha hundido el número de hogares creado. Esta anomalía explica también el sentido del voto en España., especialmente en los caladeros del PP, mientras que, al verse identificados con un mensaje radical sobre la gravedad de la afrenta contra este colectivo. Por fin un estamento como el Banco de España, consagra, con malos datos, quey los jubilados con pensiones medianamente dignas son los garantes de la paz social.