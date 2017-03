Cuarto año de infoLibre: las cuentas claras

info Libre

Este martes, 7 de marzo, el periódico digitaly el mensual en papel, así que llega de nuevo el momento de hacer lo que nos comprometimos a hacer en cada aniversario:. Consideramos la máxima transparencia como una clave imprescindible en el pacto de confianza entre periodistas y lectores sobre el que descansa este proyecto. No existe un medio de comunicación en el mundo que no se autocalifique de “independiente”, pero demostrarlo no consiste en ofrecer titulares que provoquen el mayor ruido posible sino en aportar todos los datos que un ciudadano precisa parao bien responde exclusivamente a los aciertos y errores de los periodistas a la hora de informar con rigor y honestidad a sus socios-lectores. En estos tiempos convulsos dominados por la posverdad, crecen las voces que denuncian los peligrosos efectos de lo que más bien debería denominarse posmentira, es decir. Pensadores, ensayistas y politólogos coinciden en que el antídoto más eficaz contra ese veneno (para nada exclusivo de Donald Trump) es la existencia de medios fiables e independientes. Desde la humildad que impone el sentido común y la propia realidad del panorama mediático, podemos celebrar este cuarto aniversario con la satisfacción de comprobar quesigue creciendo y roza ya su consolidación.

LOS SOCIOS



Siempre hemos sostenido que la clave del éxito de este proyecto editorial pasa por convencer a un número suficiente de ciudadanos y ciudadanas de un hecho incontestable: la información rigurosa, propia y diferenciada tiene un coste, prácticamente imposible de cubrir a través de la publicidad convencional. Gran parte de los medios (sean digitales o en papel) no sobrevivirían en España si no fuera por los acuerdos comerciales opacos que mantienen con grandes corporaciones empresariales o financieras. Para garantizar de verdad la independencia (que no equidistancia o neutralidad) en info Libre



* Hemos terminado febrero de 2017 con 8.975 socios. Son 2.129 suscriptores más que en el mismo mes de 2016, lo que supone un incremento del 31,1%. Un crecimiento más acelerado que el ejercicio anterior, cuando la subida de socios se situó en el 22,0%.



* Del total de socios, 6.708 tienen una suscripción anual, 2.006 una mensual y 261 se habían acogido en febrero a nuestra oferta de hacerse socio durante 15 días por 1 euro. Es decir, el 74,7% de los socios son anuales. Es un compromiso que agradecemos muy especialmente, por la confianza y estabilidad que otorga al proyecto. Y es el porcentaje más alto en los cuatro años de info Libre (en 2014 se situaba en el 57%).



* Hay 3.826 socios que reciben la revista mensual tinta Libre en su casa, ya que han optado por esta modalidad de suscripción (anual o mensual).



* Y a esos datos hay que sumar la venta en quiosco de tinta Libre , cuya media ha sido de 2.503 ejemplares. Es decir, la difusión total de nuestro mensual en papel ha alcanzado en 2016 los 6.329 ejemplares. Esta cifra supone un incremento del 17,0% respecto al año anterior.



Como puede comprobarse, el descenso real y generalizado de las ventas en el quiosco de cabeceras en papel apenas afecta a tinta Libre , que además atrae a quienes se acercan a nuestro digital y optan por complementar las informaciones propias que reciben cada día con lecturas más reposadas.

LOS INGRESOS



Las garantías de independencia de un medio son mayores cuanto menos condicionados están sus ingresos por poderes políticos o económicos. El lector tiene derecho a conocer el peso que una multinacional o un banco tienen en las cuentas de un periódico, pero también el dinero que aportan las instituciones.



* Es importante saber qué dependencia tiene un medio de subvenciones, ayudas o convenios con las administraciones públicas. En nuestro caso, la respuesta es tan sencilla como en años anteriores: 0 euros en 2016. Ni del Gobierno central ni de las comunidades autónomas.



* En 2016, los ingresos netos de nuestras dos cabeceras, info Libre y tinta Libre , ascendieron en total a 982.861 euros. Ello supone un crecimiento del 16,3% respecto al año anterior.



* La distribución de los ingresos netos fue la siguiente: 463.341 euros por suscripciones, 456.453 euros por publicidad y 63.067 euros de la venta en quiosco de tinta Libre . De esta forma, el respaldo económico de los socios ya se ha convertido en la principal fuente de financiación de nuestra empresa. Y esperamos que en 2020 los ingresos de los suscriptores supongan más del 65% del total.

info Libre

info Libre

tinta Libre

info Libre

* Los socios de pueden navegar sin ver mensajes comerciales , porque sostenemos que quien da un valor a la informaciónsi quiere ver o no la publicidad o en qué momento hacerlo.* Los ingresos brutos por suscripciones. De esta cantidad hay que descontar el 21% de IVA en el caso de los abonos ay el 4% del precio correspondiente a. Los ingresos netos por suscripciones quedaron así, después de impuestos, en los mencionados* Lo venimos denunciando desde el nacimiento dey seguiremos haciéndolo. ¿Tiene algún sentido que las suscripciones a un diario de papelmientras que Hacienda se queda con el 21% de lo que paga cada socio de un medio digital ? El Gobierno se comprometió en diciembre pasado a poner fin a esta discriminación, una vez que. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy no ha puesto fecha a la ejecución de la misma, lo cual sigue perjudicando a medios como el nuestro, y sobre todo demuestra la resistencia de algunos sectores políticos a entender que el periodismo es periodismo (o no) sea cual sea su modo de transmisión.

LOS GASTOS



info Libre

info Libre

La transparencia no sólo implica dar cuenta de la procedencia de los ingresos , sino informar a los inversores, socios y lectores del destino que se da a sus aportaciones. Hasta el último euro. Unapara reforzar ese pacto de confianza entre periodistas y ciudadanos en el que se basa* Los gastos ascendieron en 2016 en total a, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al año anterior.* Del total de gastos en 2016, el 72,0%(802.256 euros). La relación entre ely elde los contratos en redacción a jornada completa fue de 3 a 1.* El resto de los gastos se distribuyó de la siguiente forma:, 109.434 para gastos generales, 38.572 euros en gastos financieros, 37.480 euros en agencias y 12.425 euros en amortizaciones.* Nuestro equipo está formado por(19 en redacción y 3 en administración). De ellas, 19 están en plantilla y 3 tienen un contrato de colaboración. De los trabajadores en plantilla,y 5 un contrato de redactor en prácticas. Los redactores en prácticas cobran el primer año el 70% del sueldo mínimo de un periodista de plantilla (es decir, 14.231 euros) y el segundo año perciben el 85% (17.281 euros).* En la redacción detrabajan además cinco becarios divididos en tres turnos: dos por la mañana, dos por la tarde y uno el fin de semana. Todos ellos cobran 300 euros mensuales y tienen. Fueron seleccionados tras la firma de convenios con la Universidad Complutense y con la Carlos III de Madrid , entre otros centros. Todos tienen asignado un tutor, tal y como se establece en esos convenios.* Los costes de plantilla ascendieron aen sueldos y salarios ya la Seguridad Social.* Los gastos en colaboraciones se situaron en. El importe abonado por cada artículo enoscila

EL RESULTADO DEL EJERCICIO

* El año 2016 se cerró con unas. En el ejercicio anterior habían ascendido a 218.210 euros. Ello supone una reducción del 39,9%.* Para este año 2017 están presupuestadas unas pérdidas de, sin contar con el efecto positivo que tendría la reducción del IVA para los medios digitales prometida por el Gobierno, en caso de que entrase en vigor durante el presente ejercicio.

EL MODELO EMPRESARIAL

info Libre

info Libre

info Libre

Siempre hemos defendido que la independencia de un medio se empieza a demostrar desde el momento mismo de su constitución como empresa y continúa con los cambios de accionariado que se producen. En estos tiempos marcados por un altísimo endeudamiento de los medios, muchas cabeceras que se autocalifican de “independientes” tienen sentados en sus consejos de administración a los propios acreedores: bancos, empresas de telecomunicaciones o fondos de inversión. Haría falta un croquis pegado al editorial para que el lector comprendiera los intereses que a menudo se defienden en contradicción con los (supuestos) principios del medio en cuestión.Enhemos seguido el modelo de nuestro referente editorial, el digital francés de investigación Mediapart , apoyados porque comparten nuestros principios editoriales y por la Sociedad de Amigos de infoLibre , cauce de participación ciudadana en el capital de la empresa.* El grupo de periodistas fundadores, el periódico digital francés Mediapart y la Sociedad de Amigos de infoLibre * La Sociedad de Amigos de(encabezada por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo ) continúa creciendo, y. Se trata de ciudadanas y ciudadanos que invierten un mínimo de 400 euros y un máximo de 12.000 en acciones de Ediciones Prensa Libre. Cada mes van incorporándose a ella nuevos amigos y amigas deque hacen realidad otra característica fundamental del proyecto:también del medio en el que confían.

