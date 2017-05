Primarias en el PSOE: lo que está en juego

1.

Manuel de la Rocha Rubí es abogado y exdiputado del PSOE.

Estamos en la recta final de las primarias elegir al nuevo Secretario/a General del Partido Socialista. Se trata sin duda dequizás desde el 28 Congreso celebrado en mayo 1979 cuando la dimisión de Felipe González, tanto por la forma cómo se ha llegado hasta aquí, forzando la dimisión de un Secretario General elegido ya en primarias, como también porque desde el 1 de octubre pasado el PSOE se encuentra falto de dirección y sobre todo de liderazgo social y político. Y además por la tensión y en momentos dureza del enfrentamiento entre los dos candidatos con más opciones de ganar, como se ha visto en el debate a tres celebrado en Ferraz.Pero me interesa resaltar otro aspecto que no siempre está siendo explicitado la mesa, el estar en juego la orientación política del PSOE y con ellay las posibilidades de mayor o menor cambio en la orientación actual de la política.No se me escapa desde luego que este problema es común al resto de fuerzas socialistas y socialdemócratas en Europa. Lo vemos en Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y en la mayoría de los países de la UE, salvo quizás Portugal, por la decisión del Partido Socialista Portugués de formar Gobierno con el apoyo de otras fuerzas de izquierda, y la aceptación, ahí sí, de estos otros partidos de que gobierne Antonio Costa. La posición adoptada por los socialistas europeos frente a la globalización financiera, que les ha impedido tener argumentos y propuestas propias frente a lascuando estalló la crisis en 2008, les ha llevado a una caída generalizada en el voto desde el 30-35% a no rebasar el 20% de los apoyos, cuando no, como en Francia, a una debacle electoral entre cuyos causantes están aquellos dirigentes que dejaron de apoyar a su candidato para hacerlo por Macron, que ahora deja claro quién es, nombrando a un primer ministro de derechas.Son muchos los que insisten en que hay que pasar del debate de personas al de ideas. Pero, como ciertos medios de comunicación que han llamado a Pedro Sánchez “insensato sin escrúpulos” o que más recientemente le han identificado con el abismo. Y a la vez son también muchos los que intentan evitar que se debata sobre lo que ocurrió en lo que acertadamente J.Borrell ha llamado “los idus de octubre”, evocando la conspiración y traición de los amigos de César, las causas de fondo de la operación derribo del Secretario General, cuyo objetivo, además de echarle, era doble: posibilitar un Gobierno de Rajoy mediante la abstención del Grupo Socialista y evitar la celebración nuevas elecciones o un acuerdo con Podemos, o con Podemos y Ciudadanos, e incluso con una parte del nacionalismo siempre que no se hiciese ninguna concesión al independentismo o soberanismo.Este acuerdo erade Podemos y de Ciudadanos, pero suponía una opción apoyada por la mayoría de los afiliados y votantes socialistas según han confirmado reiteradamente todas las encuestas y estudios de opinión.Las opciones que se presentan no se diferencian sólo por la actitud y trayectoria de los candidatos, sino que, la idea que tenga de sí mismo como partido de cambio social para el primer tercio del siglo XXI, incluida su propia organización y democracia interna.El PSOE es un partido plural y lo ha sido siempre., que ha gobernado España y que quiere conseguir una mayoría para volver a dirigir el país, tiene que cubrir un espectro plural y a sectores diversos atendiendo a intereses que no responden a las mismas matrices ideológicas, con tal de que no sean contradictorios entre sí., una más socioliberal y otra más izquierdista, y una más federal y otra más jacobina, que han convivido, a veces con dificultades, pero con lealtad a sus dirigentes. Lo que importa es que no haya operaciones palaciegas y que se respete el voto democrático, y a la vez que se clarifiquen y no se oculten las posiciones que cada uno/a representa en cada momento.En mi opinión en estas primarias están en juego, sobre las que los candidato/as tienen posiciones y actitudes diferenciadas:En primer lugar– si el PSOE va a responder a un modelo democrático propio del siglo XXI, con participación directa de los militantes y, en algunos casos, de los simpatizantes, o volvemos hacia atrás. El sentido de la participación política en esta época es muy distinto al de hace 40 años. A la gente no le basta con votar cada cuatro años,Hemos visto cómo en Gran Bretaña, Francia e Italia los candidatos a dirigentes socialistas son elegidos en primarias abiertas a afiliados y simpatizantes. Pero aquí hay muchas voces que recelan porque los aparatos no las controlan, llegándose a afirmar por sesudos intelectuales si España puede quedar a merced de lo que decidan los militantes socialistas.Pero democracia supone también autonomía frente a los poderes económicos y frente a los poderes mediáticos, algunos de éstos muy poderosos, en otro momento faros de la izquierda y del progresismo español pero que hoy, tras un giro muy radical, quieren imponer al PSOE su propia orientación de la política. E igualmente democracia significa autonomía frente a la tutela de grupos de exdirigentes y dirigentes territoriales, que con un cierto sentimiento de propiedad del partido se sienten en la obligación y el derecho de controlar la marcha de sus políticas. En definitiva, una democracia partidaria en la que la voz de los militantes sea determinante en las decisiones clave a través de primarias, sin trabas que las dificulten, y que compatibilice adecuadamente la democracia participativa con la representativa.El segundo reto esUn proyecto que sepa diferenciarse y hacer frente al modelo de ajuste que ha impuesto la derecha europea al servicio de las fuerzas financieras que dominan la globalización, que gire a la izquierda y haga suya la causa de los que hoy quedan al margen de la sociedad. El socialismo del siglo XXI ha de compaginar amplias mayorías para gobernar, pero para ello no ha de buscar simplemente amoldarse, sino, volviendo a reforzar elementos clave del pacto keynesiano de la postguerra. Una UE que no sea simplemente un espacio de circulación libre de capitales, sino que homogenice y dirija las políticas fiscales e iguale las políticas sociales, y un Estado que en economía sea no sólo regulador, sino en muchos casos también actor.La tercera cuestión en juego es el. Cuando uno de los problemas centrales de la política española es el de la cuestión catalana, también dentro del PSOE se debaten opciones diferentes. Desde quien sigue manteniendo un modelo de España única propia del nacionalismo español, pasando por los que se, frente a un modelo que tienda a un federalismo plurinacional, de España nación de naciones, que abra perspectivas más amplias de entendimiento con Cataluña y los catalanes.Y por último está en juego laque siempre ha sido clave en los congresos del PSOE. La realidad política española es hoy muy plural, está más fragmentada, lo que obliga a buscar acuerdos entre distintas fuerzas políticas. El PSOE, hegemónico en la izquierda, debe buscar entendimientos con las demás fuerzas políticas y sociales de izquierda para desde ahí abrirse al centro. Y para esa tarea es esencialUn programa de cambio y de reformas socialdemócratas no puede llevarse adelante con quienes se resisten a ese cambio, salvo la reforma de la constitución, que ésta sí debe hacerse con todas las fuerzas políticas, incluido el PP. Pero es evidente que otros sectores dentro del PSOE prefieren un entendimiento con el centro, o incluso con la derecha, sea bajo la forma de gran coalición o la abstención.Estas son las cuatro claves que están en juego en el presente y en el futuro del PSOE. Los candidato/as no defienden posiciones iguales, sino queLa única salida es que decidan en voto secreto los afiliados socialistas.