Urkullu y Puigdemont, ausentes en la VI Conferencia de Presidentes

Grandes pactos multilaterales

Financiación y dependencia

El problema demográfico

Funcionarios

Cooperación

Todas las banderas autonómicas, incluidas la ikurriña vasca y la senyera catalana, presidirán junto a la bandera española la sala de reuniones de laque se celebra este martes en el Senado y la foto de familia que los jefes de Ejecutivo se harán junto al rey antes de iniciar el encuentro.La ausencia del presidente vasco, Iñigo Urkullu, y la del catalán, Carles Puigdemont, no variarán la disposición de las enseñas en la Plaza de la Marina Española, donde si el tiempo lo permite posarán para los medios de comunicación Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y, que se reunen este martes en el Senado.Todo está ya también preparado en el Salón de Pasos Perdidos donde tendrá lugar la reunión, en torno a una gran mesa en forma de letra u tras la cualMariano Rajoy se situará en el centro la cabecera, flanqueado por Sáenz de Santamaría y Alberto Núñez Feijóo, y a los lados de estos dos se sentarán Susana Díaz (Andalucía) y Miguel Ángel Revilla (Cantabria). Completará la cabecera de la mesa el asturiano Javier Fernández, queJunto al presidente del Principado, colocado ya en uno de los dos lados largos de la mesa, se sentará el ministro Cristóbal Montoro y a continuación, así como en el lado de enfrente, se repartirán el resto de presidentes. En la mesa preparada este lunes en el SenadoLos participantes en la VI Conferencia de Presidentes han llegado al Senado entres las 8.30 y las 9; a esta hora lo ha hecho el rey, que ha saludado al presidente, la Mesa y los portavoces de la Cámara Alta yA las 9,30 horas está prevista la foto de familia y a las 9,45 horas, el inicio de la reunión. Por la mañana, será el turno de los debates y por la tarde, el de lasentre todas las partes. Según las previsiones, la Conferencia concluirá sobre las 18 horas.El presidente del Gobierno y los de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla recuperan así el diálogo multilateral y los grandes acuerdos entre administraciones. El encuentro servirá para firmar diez acuerdos sobre distintos asuntos y entre los que destaca el, pero también un pacto para abordar el problema demográfico del país, la unidad de mercado, la educación o la necesidad de contratar nuevos funcionarios para los servicios esenciales.La citapero con una relevante diferencia por la falta de dos de los convocados, a los que el Gobierno ha mantenido la invitación hasta el final y ha ido informando de todos los trabajos previos a la Conferencia. Urkullu y Puigdemont reivindican una relación bilateral con el Gobierno y mantienen su intención de no acudir a un foro compartido con otras administraciones; en el caso catalán, pesa también el enfrentamiento por la convocatoria de un referéndum de independencia. Será lade una Conferencia de Presidentes.Con o sin ellos, los presidentes van a aprobar diez acuerdos, uno de ellos sobre el propio funcionamiento de la Conferencia:El asunto más importante es la financiación territorial, el "nuevo" sistema que se quiere diseñar para sustituir al que ha estado vigente desde 2009 y que. El borrador de acuerdo preparado para la Conferencia señala que en un mes habrá una comisión de expertos para trabar una propuesta, que fuentes de Hacienda creen que podría estar lista antes de verano.Esas conclusiones serán llevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación y después, se tendrán que traducir en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades (LOFCA), que será enviado al Congreso. La norma, lo que obligará al PP a negociar con otras formaciones.A petición de las autonomías, el documento preparado para la Conferencia recoge que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta el coste de la dependencia, porque muchas regiones se quejan de que(el otro 50% es del Estado). El Gobierno admite que se estudie este capítulo, pero también otros que cofinancia el Estado como las políticas de discapacidad o de vivienda, sin excluir ninguno.El Gobierno se va a comprometer también a elaborar en 2017 con las comunidades autónomas una, la despoblación que sufren muchos territorios y los efectos también de la población flotante, según el borrador de otro de los acuerdos que se preparan para la Conferencia, a los que ha tenido acceso Europa Press.En este documento han trabajado especialmente, pero cuenta también con la aportación de las Islas Baleares como una de las comunidades que sufre el problema contrario: la masificación en momentos puntuales por el turismo.La solución, se dice en el borrador, requiere una estrategia nacional conTambién firmarán los presidentes otro asunto relevante para varias comunidades, especialmente por ejemplo para Castilla-La Mancha:y cuyos huecos no se han podido cubrir en los años de crisis económica, salvo en servicios básicos.En el borrador preparado se asegura quey que se analizarán las necesidades de cada comunidad, sin más precisiones. El objetivo es "el fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada administración".Este acuerdo recoge también la garantía de que se trabajará "leal y conjuntamente" con el fin dea y funcional de los funcionarios entre administraciones.La Conferencia aprobará también un acuerdo para que las CCAA, aportando propuestas en la Comisión General de Comunidades del Senado, que celebrará un debate monográfico sobre esta cuestión.Además, se acordará la creación de unade todas las administraciones y sea "llave" para acceder al Registro de Prestaciones Sociales Públicas. En el plazo de tres meses se creará un grupo de trabajo.También se ha pactado un acuerdo sobre el bono eléctrico y otro recogerá el compromiso de que las autonomías, muchas de las cuales les afectan; además, se acordará la creación de una comisión de protección civil en la que todas las administraciones se coordinen y aporten medios para afrontar emergencias.A petición de las autonomías, se ha incluido un, que incluye un compromiso de modernización de los servicios públicos de empleo, el fomento de la FP y de las políticas para los jóvenes, entre otros aspectos.