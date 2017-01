Feijóo, sobre el ingreso en prisión de los directivos de NCG: "Creo que le parece dramático a cualquier persona que piense en su abuelo o su padre”

"Dramático" para una persona de 85 años

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido quey ha reiterado que él se opuso a las indemnizaciones de los exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) y que pidió por carta al entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se "dejasen sin efecto", además de "explicar a la Cámara" que "nunca" obtuvo "respuesta", según ha informado Europa Press."En consecuencia, como eso es así, supongo que el juzgado tendrá esa información. Y si no la tiene, estoy dispuesto a trasladarla; y supongo que el juzgado tiene que actuar en consecuencia", ha aseverado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la quey está "documentada en papel".Dicho esto, ha reiterado que "entre las cosas" por las que se siente "más tranquilo" es por, en el marco de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, "para que hoy 5.000 personas tengan trabajo" ligado a una entidad "domiciliada" en Galicia."Había otra tesis, que era quitarla de Galicia y que García Barbón, en Vigo , y Os Cantóns, en A Coruña, estuviesen cerrados. Contra esoy Galicia", ha esgrimido, convencido de que "al final las cosas van encajando", igual que él "se opuso a las indemnizaciones" y ahora la Audiencia Nacional ve que eran "delictivas"."Me gustaría escuchar a muchos actores políticos de la época, algunos aún en activo a ver qué dicen", ha reflexionado, antes de señalar que. "Pero la verdad es muy poderosa y no caduca, mientras que la mentira caduca rápidamente", ha contrapuesto.Por otra parte, Feijóo, quien esta semana de la orden de ingreso en prisión para los exdirectivos , ha precisado que mantiene que le parece "dramático" que "una persona de 85 años", en alusión a Julio Fernández Gayoso (aunque no lo ha mencionado es el único de edad tan avanzada), "esté en la cárcel"."Creo que le parece dramático a, si tiene esa edad. Pero sobre decisiones judiciales no me voy a manifestar porque lo que tengo que hacer como demócrata y como presidente es respetar las resoluciones y la independencia judicial", ha zanjado.