Bescansa apoya cierto "blindaje" de Podemos por los procesos en Cataluña y Galicia

Una constitución que permita referendos de independencia

La secretaria de Estudios y Programas de Podemos, Carolina Bescansa , está, y ha explicado que esa propuesta, que "no está en la agenda", sino por, en relación con las Mareas y con el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respetivamente."Lo que plantean es queque haga que Podemos pierda su identidad de alguna forma, para fusionarse con un nuevo sujeto político,", dijo.Bescansa se ha expresado así, en una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press, preguntada por la propuesta del equipo Recuperar la ilusión que lidera el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, para blindar el partido ante posibles fusiones. No obstante, también dejó claro que, en su opinión,, incluso "excesiva".En cuanto a la propuesta de los errejonistas de impedir que el secretario general pueda convocar consultas entre los inscritos, sin contar con el Consejo Ciudadano, Bescansa defendió quey que tener que consultar con el Consejo Ciudadano le haría perder rapidez.No obstante, acto seguido matizó que tal vez ahora, porque "cuando se lleva a cinco millones de personas detrás no se puede ir tan rápido como en un coche monoplaza".Bescansa precisó que la propuesta del equipo de Pablo Iglesias de queno implica poner fin a los fichajes estrella , sino simplemente que esas personas también tendrán que someterse a esas primarias y así habrá más "igualdad". En todo caso, dejó claro quede haber fichado a gente como la juez Victoria Rosell, "un orgullo y una bandera para Podemos".Bescansa admitió que el debate abierto en el seno del partido entre Iglesias y Errejón "no ayuda a entender lo que pasa en Podemos" y añadió que. A su juicio, "toda la dirección política de Podemos" es responsable de que se esté planteando la división en estos términos.Para Bescansa, "lo que debilita muchísimo a Podemos y no solo al secretario general es la".Por otro lado, insistió en queque permita a las comunidades autónomas, remarcando que, también quienes no quieren la independencia.No obstante, preguntadaen caso de que salga un sí a la independencia, ha respondido que eseAdemás, añadió que "" e impulsar "cambios culturales" para que España como identidad cultural esté "orgullosa de su diversidad y plurinacionalidad".A su juicio, de esa forma, mientras que la actitud del Gobierno del PP opera en la dirección contraria. "Si empezamos por la construcción de una identidad española diferente nos irá mejor para entendernos como país", resumió.