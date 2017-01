info Libre

El coordinador de Izquierda Socialista en Aragón, José Ignacio Martín, ha impugnado el Comité Federal del 23 de octubre de 2016 , en el que se aprobó una resolución que decidió la abstención en la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy (PP). En el escrito, al que ha tenido acceso, argumenta que esa resolución es contraria al programa electoral del PSOE, de modo queMartín recuerda en su escrito de impugnación que la resolución para virar a la abstención [ver en PDF] , defendida por la eurodiputada y ex vicesecretaria general Elena Valenciano, "contradice el programa electoral" que permitió al PSOE ser segunda fuerza, y sostiene que "si el pueblo español hubiera sabido que el PSOE iba a facilitar el Gobierno del PP,".Por ello, prosigue el texto remitido por Martín a la gestora, la Comisión de Ética y Garantías y la Mesa del Comité Federal [ver en PDF] , "cabe considerar que cambiar el voto del PSOE" pasando del no a la abstención "puede producir efectos, y una acusación por parte de la militancia y de los votantes del PSOE de pucherazo". "En campaña electoral en todo momento se mantuvo un no rotundo al PP, que de hecho provocó dos elecciones generales de forma continuada", agrega.El documento impugna tanto el Comité Federal del 23 de octubrepor parte del grupo parlamentario socialista, que se fracturó en aquella votación, pues 15 de sus integrantes mantuvieron el no , mientras los 69 restantes acataron la orden del citado Comité Federal y se abstuvieron en la segunda ronda.A preguntas de, Martín señaló que presenta esta impugnación a título individual pero movido porque rechazan que su voto "haya ido a parar al PP", y que consideran que ese viraje del PSOE supone un "fraude". La impugnación está abierta a la adhesión de los afiliados que quieran unirse a ella, añadió el coordinador de Izquierda Socialista en Aragón.Hace diez días, Martín presentó un documento de adhesión de más de 200 afiliados del PSOE a la impugnación del Comité Federal del pasado 1 de octubre , en el que dimitió Pedro Sánchez como secretario general. Aquel documento fue también presentado en un primer momento por Martín, y. Hasta la fecha, esa iniciativa no ha producido resultados.