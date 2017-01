Puigdemont pide el apoyo de Europa ante un aforo sin representantes de las instituciones de la UE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este martes en el Parlamento Europeo la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña ante un aforo mayoritariamente catalán que ha llenado la sala que había sido reservada para el evento, pero al que no han asistido, no obstante,(UE), según ha informado Europa Press.Puigdemont ha pronunciado su discurso ante una sala abarrotada en la que decenas de personas han seguido el acto de pie porque el aforo de 350 personas estaba cubierto, principalmenteTambién ha contado con un importante cobertura de medios, casi en su totalidad españoles.Además, pese al deseo expresado por el presidente de la Generalitat de que este mensaje fuera escuchado por Europa,de la Unión Europea –Consejo, Comisión Europea y Eurocámara– han enviado representantes al acto.Sí que han acudido a la conferencia una veintena de, a pesar de que los organizadores habían enviado una carta a los 751 europarlamentarios que tiene el Parlamento Europeo.​​​​​​Entre los presentes se encontraban los españoles Ernest Urtasun (de ICV), Xabier Benito (Podemos), Lidia Senra (AGE) y Francesc Gambús, que formó parte de Unió hasta que solicitó en abril su baja como militante.Elha rechazado el acto y ninguno de sus eurodiputados españoles ha asistido a la convocatoria, y tampoco ha acudido ningún eurodiputado del"La propaganda de Puigdemont solo pretende romper España y por tanto romper la Unión Europea, por eso no tiene ningún éxito en las instituciones europeas", ha defendido en un comunicado el eurodiputado popular Santiago Fisas.