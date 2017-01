Rajoy: "Voy a intentar que esta legislatura dure cuatro años"

El presidente del Gobierno,, insistió este martes en que su intención es agotar la legislatura, es decir, que dure cuatro años. "Yo voy a intentar que esta legislatura dure cuatro años [...]. Que sea larga y fructífera. Voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para no adelantar. No quiero adelantarlas", subrayó en en turno de preguntas delPara ello, el Gobierno necesita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2017. Sin cuentas públicas, con la ley en la mano, Rajoy podría convocar elecciones el 3 de mayo. El presidente del Gobierno avanzó, además, que el hecho de contar con el apoyo previo delno es condición indispensable para que el Ejecutivo lleve los Presupuestos al Congreso Rajoy sostuvo que, a este respecto, ya hay conversaciones avanzadas con, su socio preferente para la legislatura, y con Coalición Canaria, que también le apoyó en la investidura. Y añadió que también hablará con ely con elEn todo caso, dejó caer que entiendepero que "cuantos más apoyos" obtenga el Partido Popular , "mejor.El presidente del Gobierno aseguró este martes que tiene "muy buena opinión" del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, un hombre "sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas". Es más, sostuvo que en estos meses está "ayudando" a que la situación en España esté "un poco mejor". Así se pronunció preguntado sobre si lo mejor para el PSOE y para España sería que el también presidente de Asturias liderará el Partido Socialista."No sé si le hago o no le hago un favor, pero bueno, tampoco pasa nada, pero, mantuvo.En su intervención a este foro, Rajoy negó la intención de su Gobierno de hacer cambios en el copago farmacéutico, tal y como había señalado en un principio la ministra de Sanidad,. Y sobre la subida del 1% del sueldo a los funcionarios, sostuvo que. "Se tomarán decisiones en su momento", dijo.El jefe del Ejecutivo rechazó, además, valorar las últimas palabras del expresidente José María Aznar en las que hablaba de una triple "desvertebración de España". "Yo vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar las de los demás", dijo.Sobre cuestiones internas del partido, evitó dar pistas sobre la continuidad deministra de Defensa, en la Secretaría General del PP. De eso, dijo, los primeros en enterarse serán los compromisarios del, que se celebra en Madrid el segundo fin de semana de febrero. No obstante, añadió que "será una buena decisión".El líder de los conservadores también fue preguntado por si el Gobierno dio alguna orden de cara a la reunión que protagonizó el lunes en el Parlamento Europeo el presidente de Cataluña,. "Al señor Puigdemont se le ha dado el trato que se merecía. Punto", señaló.