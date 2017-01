info Libre

La oposición ha abandonado el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón después de que el alcalde del Partido Popular, David Pérez,durante el debate del Informe del Gobierno Municipal, según le ha contado ael portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos.El PP también ha abandonado el Pleno cuando se procedía a debatir una moción sobre la puesta en marcha de una gasolinera en una zona residencial del municipio. Fuentes de Ganar han asegurado que. "El alcalde pasa más tiempo fuera de los Plenos que dentro", ha asegurado Santos.El portavoz ha explicado que en los últimos Plenos, Pérez se mostraba "más calmado, quizá porque había cámaras"., ha sentenciado Santos, que ha querido subrayar que se han marchado del acto ante la actitud "dictatorial" del alcalde, que "no ha dejado intervenir a los portavoces". "La oposición cree que ya no tiene nada que debatir con un alcalde dictatorial, machista y que no dimite, por eso nos hemos ido", ha manifestado Santos aLa polémica entre la oposición y el alcalde se viene alargando desde que el pasado noviembre trascendieran unas declaraciones de Pérez en el marco del VI Congreso Nacional de Educadores Católicos. Allí, Pérez pronunció un discurso en el que tachó a las feministas de. A finales de ese mismo mes, la oposición planteó una moción de censura, pero el rechazo de Ciudadanos a firmarla permitió que el alcalde todavía mantenga su puesto.En declaraciones realizadas a, Santos sostuvo que "ni por activa ni por pasiva" iban a permitir la continuidad de David Pérez al frente del Consistorio. Asimismo, hicieron un llamamiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que, algo a lo que la presidenta se negó alegando que ya había pedido disculpas.En este snetido, Santos ha asegurado que todavía está en pie el acuerdo de gobierno al que llegaron con PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos y que se encuentran a la espera de