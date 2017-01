IU propondrá en el Congreso derogar la Ley de Amnistía de 1977

para superar “40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada” de los crímenes franquistas. Por ello, la federación liderada por Alberto Garzón anunció este lunes el lanzamiento de una campaña que tiene como objetivo final presentar una proposición de ley paraLos encargados de realizar el anuncio fueron Garzón y la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, que admitió que la Ley de Amnistía de 1977 “respondía en su día a las reivindicaciones de la izquierda” de que los presos políticos del franquismo fueran liberados, pero denunció que una “interpretación tortircera” de la norma ha garantizado la. “Por eso hemos tenido que ir a Argentina a juzgar estos crímenes ”, criticó López Barceló, que afirmó que los delitos cometidos por la dictadura son, a juicio de IU, “inamnistiables” por ser “crímenes de lesa humanidad”.“No podemos hablar de un nuevo país si no abordamos esta página de nuestra historia”, sostuvo la responsable de Memoria Democrática de IU, que recordó que el relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Para López Barceló, acabar con esta norma es urgente porque “ahora mismo estamos en los límites físicos de la vida humana de víctimas y verdugos”.Para redactar la proposición de ley,y también tiene pensado, según anunciaron los dirigentes, contar con juristas expertos en la materia. Pese a que no existe un calendario fijado para la redacción de la iniciativa, fuentes de la federación estimaron que el grupo parlamentario de Unidos Podemos -donde se integra IU- podría, que finaliza el próximo mes de julio, dado que agosto no se considera mes hábil en la Cámara baja.