Iglesias y Errejón vuelven a chocar por el modo de renovar la Comisión de Garantías de Podemos

El sistema para renovar la Comisión de Garantías de Podemos –el órgano que se encarga de dirimir los conflictos internos de la formación y velar por el buen comportamiento de sus miembros– volvió a enfrentar este lunes a los equipos del secretario general, Pablo Iglesias, y del secretario de Política, Íñigo Errejón. Tras días de negociaciones, los dirigentes no llegaron a un acuerdo al respecto, yla que, a petición de los pablistas, determinó cómo se elegirán y cuándo a los nuevos miembros del órgano; una decisión que no ha gustado a los errejonistas.Según han confirmado a Europa Press fuentes del equipo del secretario general, la Comisión de Garantías emitió un dictamen en el que establece que la renovación se votará en la asamblea presencial de Vistalegre del 11 y el 12 de febrero, y que el reglamento será el mismo que se aplicó en el congreso fundacional de Vistalegre de 2014 que, según los errejonistas, es insuficiente para garantizar su independencia. En concreto, ese reglamento establece que compondrán esta Comisión las diez personas más votadas por los inscritos en una votación directa, y que no podrán optar a ser miembros quienes ya ostenten otro cargo interno en el partido. No fija, por lo tanto,, como pedía el equipo de Errejón.Ante la imposibilidad de las dos principales corrientes de Podemos para llegar a un acuerdo sobre el modo de renovar este órgano, que había quedado abierto en el reglamento que se fijó para Vistalegre II, el equipo de Iglesias decidió elevar el conflicto a la propia Comisión de Garantías. Aunque la Comisión ha determinado que el reglamento para renovar el órgano debe ser el aprobado en Vistalegre I, el equipo de Iglesias tomó la decisión de respetar voluntariamente algunos de los principios que pedían los errejonistas y también los anticapitalistas, como la obligación de que las candidaturas a este órganoes decir, que no vayan ligadas a ningún equipo y que se escoja a los candidatos uno por uno y no en listas– y que ningún miembro actual pueda renovar repetir su mandato.La decisión ha generado malestar en el equipo de Errejón, que este lunes, en declaraciones a los medios, acusó al equipo de Iglesias y del secretario de Organización, Pablo Echenique,. Desde su equipo defendían la necesidad de ir más allá en lo tiene que ver con las incompatibilidades y de implantar un sistema de votación que garantice la independencia del órgano.