Las víctimas del Yak-42 solicitan al Consejo de Estado que evite la reincorporación de Federico Trillo

Los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 han denunciado este viernes la incorporación de Federico Trillo al Consejo de Estado después de que este mismo órgano emitiera un informe a principios de enero responsabilizando a Defensa del siniestro sucedido en el año 2003.". Federico Trillo ya ocupa un sillón en el Consejo de Estado", lamentan las víctimas en un comunicado.El presidente de la asociación,, reconoce en la nota que el exministro de Defensa " tenía su plaza ", pero se pregunta si "reúne condiciones de dignidad y responsabilidad acreditadas para que la ocupe".Federico Trillo, que abandonó la Embajada de España en Londres días después de conocerse el informe del Consejo de Estado, ha ingresado como letrado mayor del citado organismo consultivo, siendoadscritos a las diferentes secciones que analizan las iniciativas del Ejecutivo.Ante esta situación, las víctimas critican "que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no impidiera este escándalo indecentetal y como se comprometió en persona con la Junta Directiva de la Asociación". En este sentido, consideran que el Consejo de Estado "ha de encontrar la fórmula" para evitar la incorporación del exministro conservador."Urgimos al Consejo de Estado para quede su función de letrado asesor de ese organismo, que tanto debe hacer por preservar el estado de derecho en democracia", exigen, tras añadir que "no vale todo", y tras denunciar que "permitiendo este tipo de situaciones se ampara al que obra sin responsabilidad y se protege al hombre capaz de mentir para salvar". Como ejemplo de buena praxis, señalan la iniciativa de algunas localidades a la hora de condenar a Trillo, como Cartagena, que lo ha declarado "persona non grata".Finalmente, Sencianes no quiere olvidar, en nombre de las víctimas y sus familiares, que Trillo "" al "mentir a las familias y mentir en el Congreso". "Escándalos como este no sólo hacen daño a la sociedad sino que hacen más inmadura nuestra democracia", sentencian.