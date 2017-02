El 89% de Ciudadanos aprueba su redefinición ideológica: de socialdemócrata a liberal

Enmiendas derrotadas

Rivera presenta su nuevo equipo

Ciudadanos ya no es socialdemócrata. El partido naranja certificó este sábado el giro ideológico impulsado por Albert Rivera y aprobó la modificación de su ideario: donde hasta ahora se definía con referencias al "liberalismo progresista" y el "socialismo democrático", ahora simplemente se considera. En palabras de Rivera, que se marcó como objetivo "ofrecer un proyecto de país" para gobernar a partir de 2019, "quien no evoluciona se estanca".La cuarta Asamblea General de la formación, que se celebra este sábado y domingo en Coslada (Madrid), transcurrió sin sobresaltos para la dirección. Los cambios en el ideario eran el punto más polémico, toda vez que en el Consejo General del partido —el máximo órgano entre asambleas— la nueva redacción salió adelante con sólo tres votos de ventaja. Pero este sábado, en el plenario del cónclave,, 13 en contra (2,5%) y 46 abstenciones (8,5%).El plenario del partido que seguirá pilotando Rivera durante otros cuatro años —lleva desde 2006 al frente, y la semana pasada fue reelegido en primarias por abrumadora mayoría (87%) — aprobó además: los nuevos estatutos recibieron luz verde del 98% de los compromisarios —543 síes, 9 noes y 1 abstención—, y el texto de estrategia fue respaldado por el 99,5% de delegados —550 síes, 3 abstención y ningún voto en contra—.Ese mismo órgano ya había respaldado en la mañana del sábado: el documento de la Ejecutiva obtuvo un 97% de votos a favor —508 apoyos frente a 15 abstenciones y ningún voto en contra—, mientras que la votación sobre el de la secretaría de finanzas —que, entre otras cuestiones, refleja que un tercio de los 30.867 afiliados de Ciudadanos no está al corriente del pago de sus cuotas —, se saldó con con 482 síes, 8 noes y 13 abstenciones.En declaraciones a TVE, Albert Rivera se felicitó de que su partido esté, a su juicio, en una "situación idónea" y no sufra. El presidente de la formación naranja recalcó que quiere ofrecer un "proyecto ilusionante" y "atractivo" para "ganar las elecciones a PP y PSOE" y gobernar a partir de 2019, y se preguntó por qué no va a gobernar el "centro político" en España si ya lo hace "en siete países" europeos.En una línea similar, el número dos del partido, José Manuel Villegas , se dijo "muy satisfecho" del apoyo recibido por los textos defendidos por la dirección. ", con unos estatutos acordes a los de un gran partido, con una estrategia que aspiramos a que nos lleve a ser un partido de Gobierno y con un documento de valores que nos define como lo que somos: un partido liberal y progresista", agregó minutos después de la votación.En esta Asamblea General de Ciudadanos se debatieron un total de 75 enmiendas, 25 a cada uno de los tres documentos que se aprobaron. De esas 75 propuestas, siete eran enmiendas a la totalidad.En la ponencia de estatutos hubo tres enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas con entre el 91 y el 93% de los votos en contra; y tampoco prosperaron las dos enmiendas a la totalidad en la ponencia de estrategia: ambas tuvieron un 99% de noes.Entre las ideas que no salieron adelante, por ejemplo, figuraban enmiendas que planteaban "exigir la entrada" de Ciudadanos "en coalición a nivel nacional, autonómico y local en todos aquellos gobiernos" donde sea "necesario" o donde su apoyo "sea importante para mantener al gobierno" frente a la estrategia de Rivera, que—a 2019 en el caso de los comicios autonómicos y municipales— hasta participar en gobiernos de coalición.Tampoco se aprobaron algunas enmiendas que planteaban elegir a más miembros de las listas electorales en primarias que lo que defiende la Ejecutiva de Albert Rivera, ni la que buscaba modificar el régimen disciplinario que propone la cúpula de la formación naranja, en particular para garantizar que no se castigue a ningún afiliado. En todo caso, el resultado de estos debates era previsible, pues más de un 70% de los delegados eran afines al equipo de Rivera En el capítulo más anecdótico, tras las votaciones de este sábado los dirigentes del partido naranja: una enmienda al documento de estrategia política, que pedía que los representantes de Ciudadanos no hiciesen referencias públicas a la UCD y al expresidente del Gobierno, y al expresidente del Gobierno, fue rechazada ampliamente. Ese enmendante planteaba la necesidad de que la formación se presente como "algo nuevo".Así las cosas, las votaciones menos ventajosas para la dirección se dieron en el grupo de trabajo de valores, el que debatía precisamente el nuevo ideario del partido y las propuestas alternativas, varias de las cuales. Una de las enmiendas a la totalidad cosechó un 81% de noes, un 16% de abstenciones y un 3% de síes. La segunda, un 73% de noes, un 26% de síes y un 1,5% de abstenciones. Esta última votación fue secreta por petición del enmendante.El grupo de debate del ideario estuvo liderado por el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y se alcanzaron cuatro acuerdos transaccionales en otros asuntos, según fuentes de la dirección. Estas mismas fuentes destacaron la "comodidad" durante el debate. Jordi Cañas, exdirigente de la formación naranja y que defendía mantener la apelación al socialismo, se mostró satisfecho tras la discusión, aunque añadió queEl cónclave del partido naranja culminará este domingo con la elección de los 125 miembros del Consejo General —máximo órgano entre asambleas— y la presentación de la nueva ejecutiva. De acuerdo con los planes de Rivera,y se creará una versión reducida —el Comité Permanente— con únicamente 13 integrantes y que se ocupará de los asuntos del día a día que hasta ahora gestionaba el conocido como "grupo de estrategia", que tenía carácter informal.En ese nuevo núcleo duro figurarán, además de Rivera,—que pasará de vicesecretario general a secretario general—;—líder de la oposición en Cataluña y que se convertirá en portavoz—;como secretario de Organización; el secretario de Comunicación,; y, portavoz en el Congreso. También entrarán diputados como Toni Roldán y Miguel Gutiérrez, y cargos como Begoña Villacís, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.A la clausura de la Asamblea General asistirán, entre otros, el ex primer ministro belga y líder de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt; Fernando Martínez-Maíllo y Pablo Casado, vicesecretarios de Organización y de Comunicación del PP respectivamente; y el socialista Ricardo Cortés, diputado y miembro de la comisión gestora . También acudirány miembros de la disidencia cubana, destacó la dirección de Ciudadanos este sábado.