Errejón pide a Iglesias "integración" y "pluralidad" dentro de la "unidad"

El todavía secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, pidió este domingo a la nueva mayoría pablista en la dirección del partido quea la hora de elegir los nuevos puestos de responsabilidad. Así se expresó Errejón apenas unos minutos después de conocer su clara derrota en el congreso de Vistalegre II, donde su lista obtuvo un 33,7% de los votos frente al 50,6% que consiguió la encabezada por el secretario general, Pablo Iglesias.Errejón compareció en el set de prensa habilitado en el Palacio de Vistalegre con rostro serio tras el varapalo sufrido por su candidatura. E insistió en el mensaje que lleva transmitiendo toda la campaña electoral: su proyecto es compatible, no excluyente, con el de Iglesias. "Estoy convencido de que va a prevalecer la sabiduría y de que", afirmó el todavía número dos de Podemos, que sostuvo que las bases han dado un mandato de "unidad" que la nueva dirección no puede desoír."Nos han dicho que juntos, unidos,", insistió Errejón, que dejó en manos de la nueva dirección su futuro como secretario de Política y también como portavoz de Podemos en el Congreso aunque afirmó entender las "consecuencias" de haber presentado una lista que, en última instancia, ha perdido. El dirigente se mostró dispuesto a estar en el puesto que decida el nuevo grupo dirigente, allí donde le consideren "más útil"."El llamamiento de los militantes es la unidad, y ahora toca construir y prevalecerá la responsabilidad", se mostró confiado Errejón, que señaló que estará "al lado" de quien la dirección decida que ocupe el puesto de portavoz parlamentario, en el caso de que no sea él. "Pero creo que".