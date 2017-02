Rajoy reivindica la herencia de Aznar y avisa a la oposición de que no va "desmantelar" sus reformas

Diálogo "para mejorar"

El Gobierno no va a "comerciar" por encima de la Constitución

"Antes todo era invierno"

Hasta este domingo,expresidente del Gobierno y expresidente de honor del PP, sólo había aparecido en el 18 Congreso Nacional del PP unos segundos en uno de los vídeos que se mostraron en el cónclave. Gran ausente en esta cita tras años de roces y portazos, el también líder de la fundación FAES, acaparó aplausos del plenario cuandole citó "con gratitud". "Sus años como presidente son un orgullo para el Partido Popular y su una herencia de la que nos hemos beneficiado todos".Con estas palabras, el jefe de los conservadores recordaba a uno de los referentes de un sector, cada vez más minoritario en el partido, que considera que la actual dirección nacional del PP no ha sido justa en el trato a Aznar, que rompió definitivamente con la formación el pasado 20 de diciembre renunciando a la. Sigue de militante de base. Pero sus relaciones con la actual cúpula del partido son tan tensas que no acudió a este congreso, una cita que no se había perdido desde la refundación.El jefe de los conservadores subía al escenario un día después de que más del 95% de los compromisarios de su partido le reeligieran presidente del PP . Arrancó su discurso con una enorme bandera de España proyectada en una pantalla ubicada a sus espaldas y el grueso de su discurso estuvo encaminado a abordar la situación en Cataluña.Antes de no moverse de su tradicional discurso de máximo respeto a la ley pero siempre abierto al diálogo, Rajoy, que necesita apoyo para los Presupuestos Generales del Estado, hizo una llamada a la responsabilidad al resto de partidos. En esta materia también pidió "diálogo" y se mostró dispuesto a dialogar. Pero, como en su discurso horas antes de ser elegido presidente en el Congreso, marcó sus líneas rojas."Queremos el diálogo para mejorar, no para ir a peor. Pero hay un punto básico: no deshacer lo ya hecho, no desandar lo ya andado, no hacer la contrarreforma de las reformas que han sido la causa de nuestro éxito, sostuvo. Y añadió: "Nadie lo entendería. No lo entenderían los españoles, ni se entendería en Europa. Echar por tierra lo ya hecho, abandonar las reformas, sería tanto como ponernos zancadillas a nosotros mismos. En ninguna cabeza cabe que, de las queSobre la situación en Cataluña, el jefe de los conservadores consideró que "lo que algunos están planteando, no es un mero debate sobre el modelo de Estado, ni sobre su articulación territorial". "Para todo ello, existen cauces y escenarios", avisó."Lo que algunos están planteando es otra cosa: es la eliminación de la soberanía nacional, es decir, del derecho que tienen todos y cada uno de los españoles a decidir lo que quieran que sea el futuro de su país. Ydijo Rajoy.El presidente del Gobierno dijo a los suyos que su partido no va "a tratar ni a comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución, que conduce a la fractura de España y a la liquidación de la soberanía nacional. Nadie nos puede pedir que seamos cómplices de ésa arbitrariedad.Rajoy recordó que, hace cinco años, en el congreso de Sevilla, pedía fe. "No podía pedir otra cosa, porque teníamos las manos vacías y los acreedores llamando a la puerta. Hoy no la pido". "Los españoles no necesitan ya creer en el futuro, creer que los sacrificios no serán en vano o creer que el esfuerzo merecerá la pena. No la necesitan. Tienen ya el futuro delante de sus ojos, lo tocan y es palpable. Antes todo era invierno y ahora vivimos una primavera, si queréis, tibia y llena de promesas" subrayó.