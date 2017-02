El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este martes que tomará medidas para que miembros de la Policía no vuelvan a mencionar informes que luego, cuando los solicita el ministro, no aparecen. Tambiénpara evitar cualquier duda sobre la cadena de custodia cuando se aporten pruebas como el pendrive del caso Pujol Zoidopor la entrevista en El Mundo de Eugenio Pino , director adjunto operativo de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, en la que pidió que se hicieran públicos sendos informes sobre el 11M, el chivatazo del caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo."Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia", ha comentado el ministro. Lo que quiere, ha dicho, es que "que luego no aparecen o pendrives sin el refrendo de quien lo custodie". Zoido ha pedido los informes a los que se refería Pino en la entrevista pero, hasta la fecha, esos documentos, según le ha comunicado la Dirección General de la Policía.