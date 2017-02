Bescansa discrepa de Errejón y no cree que la Ejecutiva deba reproducir la proporcionalidad del Consejo Ciudadano

"Es normal que Iglesias tenga más protagonismo"

La cofundadora y ex secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, cree que la nueva Ejecutiva del partido debe, pero ha puesto en duda que deba reproducir, con " proporcionalidad exacta ", el Consejo Ciudadano elegido en Vistalegre II.Así se ha expresado al ser preguntada si es partidaria de–59,68% Pablo Iglesias, 37,10% Íñigo Errejón y 3,23% Anticapitalistas– a la hora de componer la nueva Ejecutiva, tal como pidió este martes Errejón Bescansa cree que una proporcionalidad exacta "no tendría mucho sentido porque, además, también hay que ver lose", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.Preguntada directamente si el recién reelegido secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tendrá más protagonismo que el líder de la candidatura Recuperar la Ilusión, Íñigo Errejón, Bescansa ha respondido que lo ve "normal" porque, a su juicio, "es normal que tenga más protagonismo".Con todo, ha apelado a la "unidad" del partido tras Vistalegre y ha señalado que eso "significa dos cosas": por una lado la integración de "todas las compañeras y todos los compañeros", y por otro elBescansa ha remarcado que la "mayor parte" de las personas que forman el nuevo Consejo Ciudadano,. Además, ha apuntado que toda esa "fase de divisiones" terminó en Vistalegre y lo que toca ahora es ir "en el mismo barco y remando en la misma dirección"A su modo de ver, el cónclave 'morado' ha dejado "dos mandatos muy claros": "Uno que define la fuerza o el peso de las distintas posiciones que hay en Podemos, que son todas complementarias y que vamos a tomar todas en misma dirección; y también unen donde no sobra nadie".