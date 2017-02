Todos los partidos excepto el PP piden que Maza comparezca en el Congreso para explicar si la Fiscalía recibió presiones del Gobierno

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha avanzado que su partido ha enviado una petición a la Mesa del Congreso para que, José Manuel Maza, para que dé cuenta sobre el papel del Ministerio Público respecto a la persecución de delitos de corrupción que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente riojano Pedro Sanz, ambos del PP.Según ha informado Europa Press, en rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha recordado que este miércoles su partido registró en la Cámara la comparecencia de Maza para que aclaretras la publicación del El Mundo que apuntaba que la Fiscalía ordenó no seguir adelante con la investigación a Sánchez en contra del criterios de las dos fiscales del 'caso Púnica'.Ahora, tras conocerse el caso que afecta al expresidente de La Rioja, en el que la Fiscalía pudo intervenir en la investigación del chalé de Sanz para–inicialmente desfavorable–, el PSOE considera que las informaciones sobre la actuación de la Fiscalía están provocando "una alarma social" que obliga a que la comparecencia de su titular en sede parlamentaria debe ser "inmediata"."No es posible que ya sean dos presidentes autonómicos los que, por la actuación de la Fiscalía,", ha manifestado el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja.Poco después, en Al rojo vivo , de laSexta,, portavoz económico del PSOE en el Congreso, insistió en que “el presidente de Murcia contaba con información privilegiada” y que “hay connivencia entre la Fiscalía General y el Gobierno del PP para salvar" a Pedro Antonio Sánchez.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado también que su partido va a solicitar la comparecencia del fiscal. De momento, su partido va a pedir cuentas en sede parlamentaria al fiscal general del Estado por las informaciones publicadas y va a tratar, además, de, incluida en el pacto de investidura con el PP, para que el Ministerio Público "gane en independencia" y el Parlamento pueda tener "un cierto control" sobre el mismo, pudiendo incluso reprobarle o cesarle, llegado el caso.El líder de la formación naranja ha subrayado la necesidad de cambiar la lógica de que el fiscal "sirve sólo a un gobierno" porque, según ha recalcado, el titular del Ministerio Público a quieny a perseguir los delitos que se cometan en España.El diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna ha recordado que las instituciones judiciales están para "los fiscales no están para proteger a los presuntos corruptos sino para perseguir delitos. Si la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con las investigaciones de los presidentes de Murcia y La Rioja creemos que". El representante murciano ha incidido en que el Fiscal General del Estado tiene la "responsabilidad de explicar qué ha pasado, por qué el presidente regional tenía además información privilegiada sobre su caso, algo que ningún ciudadano que se enfrenta a un proceso como el suyo podría disfrutar".​​​Compromís se ha unido a PSOE , UP y Ciudadanos y también ha solicitado este jueves la comparecencia en el Senado del Fiscal General del Estado poral presidente de Murcia y al expresidente de La Rioja.La coalición valenciana trata de esta forma de esclarecer si el Gobierno "dentro de sus competenciasGeneral del Estado" para evitar la imputación de Sánchez y Sanz.