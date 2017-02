José Castro, tras conocer el fallo: "No lo entiendo"

info Libre

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha manifestado en conversación contras conocer el fallo que no comprende que, socio de, haya recibido una condena mayor que la del ex duque de Palma.En concreto, la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado aa seis años y tres meses de prisión, mientras queha sido condenado a ocho años y seis meses de cárcel.que comenzó a investigar la causa hace seis años y medio. En todo caso, ha reclamado que se respete la sentencia y ha pedido "esperar a conocer los argumentos jurídicos" antes de opinar con mayor detalle. Sin embargo, ha considerado que el fallo deja "incógnitas por resolver".La Fiscalía había pedido 19 años y medio para Urdangarín y 16 años y medio para Torres. Ambos lideraron una trama con la que se apoderaron dede forma ilegal a través del Instituto Nóos. Además, se aplicaron deducciones fiscales a las que no tenían derecho.