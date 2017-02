Errejón acepta ser candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

info Libre

El hasta este sábado número dos de Podemos, Íñigo Errejón, será elliderando en las próximas primarias una lista consensuada por los tres sectores. Así lo confirmaron fuentes del Consejo Ciudadano del partido aeste sábado, cuando la dirección de Podemos tiene pensado ratificar el acuerdo que ultimaban el viernes por la noche el propio Errejón, el secretario general, Pablo Iglesias, y el líder anticapitalista Miguel Urbán.En la configuración de la nueva ejecutiva, Errejón sufre una importante pérdida de influencia, ya que se queda sin la Secretaría Política que ocupaba –será secretario de Análisis Estratégico– y, con él,en un órgano de 15 personas y férreamente controlado por Iglesias. Pero el paso de Errejón a la Comunidad de Madrid –que tendrá que ser aprobado en primarias por la militancia– compensa en parte esta pérdida de influencia, ya que se trata del territorio en el que Podemos tiene una mayor implantación.El hecho de ser el candidato virtualmente confirmado dará un fuerte empujón a la capacidad de influencia del errejonismo y del propio Errejón en el partido a nivel regional, que actualmente está controlado por una alianza de pablistas y anticapitalistas liderada por el secretario general autonómico, Ramón Espinar, tras su victoria en el congreso de hace unos meses. No obstante, fuentes próximas a Iglesias admiten que el sector anticapitalista no ve con buenos ojos este acuerdo y, por lo que aún todos los detalles no están cerrados.