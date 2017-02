PSOE pide su salida "inmediata"

Ciudadanos espera la dimisión del presidente del Gobierno murciano,, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) haya confirmado su condición de investigado por el denominado caso Auditorio y le haya llamado a declarar el próximo 6 de marzo.El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha afirmado que "que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.A este respecto, el portavoz regional de Cs ha subrayado que "y estoy convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos"."En Ciudadanos a la hora de tomar nuestras decisiones siempre hemos pensado en los intereses de los murcianos", ha señalado Sánchez. "Lo hicimos cuando firmamos el acuerdo de investidura con el Partido Popular para facilitar la gobernabilidad de la lista más votada y también lo hicimos el pasado mes de diciembre cuando facilitamos la aprobación de los presupuestos"."Ahora es Pedro Antonio Sánchez quien debe pensar en los murcianos porque la imagen de nuestra Región no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado por cuatro supuestos delitos muy graves", ha afirmado el portavoz de Cs, quien ha reiterado su convicción "de quea una situación personal porque nuestra Región tiene que seguir hacia adelante".La formación naranja ha apelado al punto 1.1. del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular que indica que "se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido, a imputados por corrupción política hasta", según ha señalado Ciudadanos.En este sentido, Sánchez ha indicado que "de corrupción política y esta situación conculca claramente el acuerdo que firmó, así que debe afrontar su responsabilidad".Además, el portavoz de Cs ha indicado que la situación del presidente "atenta contra el artículo 54 de la Ley de Transparencia que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".Miguel Sánchez ha incidido en que el propio presidente "", pues el pasado 25 de junio de 2015 manifestó públicamente que "si al final la justicia dictaminara una imputación por el Caso Auditorio yo dimitiría porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra".El portavoz de Cs considera que los "posibles" argumentos que se han escuchado los últimos días desde el Partido Popular para "justificar una posible no dimisión, no soportan el más mínimo análisis serio y razonado". "Nos parece que tratar de enmascarar como 'error administrativo' una serie de presuntos delitos que una juez pone el plano del Código Penal como malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y falsedad documental es considerar a los murcianos demasiado legos en materias jurídicas, o demasiado", ha señalado.En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que "afirmar que lo que podría juzgarse en este casola plana desde el poder ejecutivo al judicial".A este respecto, ha señalado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, afirmó precisamente en una visita a la Región que "a todos los efectos, como también son la malversación y el fraude", lo que a juicio de Ciudadanos "engloba tres de los cuatro delitos que la juez de Lorca atribuye de forma indiciara al presidente regional".En la misma línea se ha situado el PSOE de Murcia, cuyo secretario general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional,, ha exigido al presidente del Gobierno murciano que presente su dimisión "inmediata" porque esque le queda tras el auto dictado este lunes por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso Auditorio.De momento, González Tovar cree que la responsabilidad recae "exclusivamente" en Pedro Antonio Sánchez, ya que. De hecho, espera que el presidente de la Comunidad dimita y "no ponga a la Región al pie de los caballos como se ha venido haciendo", ya que "tiene un compromiso con la ciudadanía y un compromiso de Gobierno con su socio, Ciudadanos, que está firmado".No obstante, si estos dos compromisos "no produjeran el efecto que tienen que producir" o se produce unpor parte de Sánchez, el líder de los socialistas murcianos cree que los grupos de la oposición tendrían que "hablar y tomar las medidas políticas correspondientes", porque "esta situación no puede quedar impune".