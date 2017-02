Desestimada la demanda del exministro Soria contra eldiario.es tras acreditarse que no pagó una suite en Punta Cana

El Juzgado de Primaria Instancia número 99 de Madrid ha acreditado este lunes que el exministro de Industria, Turismo y Energía,, no pagó por alojarse en una suite de lujo en un hotel de Punta Cana (República Dominicana) en agosto de 2015, según ha informado Europa Press.La sentencia desestima la demanda interpuesta por Soria contra los periodistas Carlos Sosa e Ignacio Escolar y eldiario.es –que publicaron la información– y considera probado que el exministro, pues solo ha justificado el abono de algunos costes extra.Según el magistrado, es "impensable" que se pueda cubrir el coste de un hotel de lujo con esas cantidades, por lo que hay una "total evidencia" de que Soriapor la propiedad del hotel –Grupo Martinón–, "o lo que es lo mismo, no se le cobró el coste del alojamiento".El juez entiende quedado el interés general de la información por la condición de ministro de Soria por aquel entonces: "Es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero".Asimismo, destaca lapara confeccionar la información al desplazarse su autor hasta República Dominicana para contrastar la veracidad de la noticia.Contra la sentencia, que impone el pago de las costas a José Manuel Soria, se puede interponer recurso de aplicación.