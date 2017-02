El juez corrige su auto y cita al presidente de Murcia por cuatro delitos y no solo por prevaricación administrativa

info Libre

El juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia,, emitió este martes un auto de corrección [ ver aquí ] de las diligencias ordenadas este lunes por las que se citaba al presidente regional,, a declarar en calidad de investigado por solo un delito de de prevaricación administrativa. Tal y como ha adelantado La Verdad de Murcia y ha confirmado, el magistrado incluye en su nuevo auto los delitos de "prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y". Es destacable que al delito de prevaricación administrativa incluido el lunes añade ahora el de "continuada".En el auto del lunes, el juez insistía en que investigaba unos hechos que podrían encajar enpero sólo se incluía la presunta prevaricación administrativa. El fiscal superior,, pidió el lunes a Pérez-Templado que aclarara cuáles son los delitos por los que se había citado al declarar Sánchez.Pérez-Templado inicia así las diligencias en las que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El juez solicita también en el auto comunicar al secretario municipal delque certifique y remita testimonio literal de todos aquellos documentos que conforman el expediente de Liquidación de Obra del Teatro-Auditorio Municipal.El PP ha venido insistiendo en las últimas horas en que el presidente murciano sólo estaba siendo investigado por un delito, y que esteEl coordinador general del PP,, reiteró este martes que Pedro Antonio Sánchez no cometió ningún delito de corrupción en el caso Auditorio sino que pudo caer en una simple prevaricación administrativa y aclaró que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano". Maillo insistió en que la investigación a Sánchezy que esperaban convencer al partido de Albert Rivera de que "no es un caso de corrupción"."A Pedro Antonio Sánchez nadie le acusa de llevarse ni un solo euro", dijo Maillo al tiempo que respaldó al presidente de Murcia al alegar que "en el supuesto" de que sean ciertos los hechos que se investigan, Sánchez habría cometido prevaricación administrativa, informa Europa Press.