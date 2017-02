Cuatro mujeres han sido asesinadas en crímenes de violencia machista en 48 horas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) como presunto, una mujer de 34 años. El presunto autor tenía una orden de alejamiento de la mujer desde noviembre de 2016.Según ha informado a Europa Press la policía catalana, los hechos ocurrieron a las 23.45 horas y el hombre se dirigió poco después a la comisaría del Complejo Central de Mossos d'Esquadra de Sabadell para explicar los hechos. El conseller de Interior, Jordi Jané, ha informado de que ell agresor, aunque tras quebrantar la orden y que la mujer volviera a denunciarle el 14 de enero se le impuso una orden de alejamiento de 1.000 metros.La policía se encuentra investigando la muerte de dos mujeres en Valencia en circunstancias "no comunes". La primera de las muertes se produjo alrededor de las 17 horas de este martes en un edificio de la capital valenciana. Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la mujer de 48 años falleció tras. La policía ya ha detenido a un hombre por su presunta implicación en los hechos, que al parecer había mantenido una relación con la víctima. Las mismas fuentes han resaltado que, por el momento, no se le ha imputado ningún hecho concreto, aunque la investigación se mantiene abierta al existir contradicciones en su declaración.Además, la policía también investiga la muerte de otra mujer que ha sido hallada muerta hacia las 19 en la localidad de Gandía. La investigación está bajo secreto y no han trascendido las circunstancias en las que se ha producido la muerte, aunque fuentes policiales han señalado quePor otro lado, la policía continúa investigando unade la localidad pontevedresa de Redondela , en la que han fallecido una mujer y su expareja. La policía sospecha que el hombre preparó la deflagración y mató a su mujer.