El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont,, según informa este miércoles La Vanguardia y recoge Europa Press.Este martes, fuentes oficiales del Ejecutivo, alegando que sólo informan de la agenda pública del presidente. Ello después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, afirmase en un desayuno informativo que creía que ambos se habían visto. Por su parte, tras la publicación de la noticia, fuentes de la Generalitaten el pleno del Parlament de este miércoles.Según La Vanguardia, los dos presidentes tuvieron una conversación "cordial" peroLa cita tuvo lugar a instancias de Rajoy, que le planteó que acudiese a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebró el día 17 y a la que Puigdemont finalmente no asistió.El presidente catalán, de su lado, le insistió eny le planteó que podrían negociarse sus condiciones, pero Rajoy insistió en que no puede permitirlo.Siempre según el diario, Puigdemont le dijo que acudiría a la Conferencia si, pero Rajoy declinó.El almuerzo en la Moncloa se produjode que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reuniera en Barcelona con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.Aunque el encuentro no se había conocido, el pasado domingo el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo,, y ese efecto tuvieron también las palabras de Iceta.Este lunes, Rajoy fue preguntado en varias ocasiones por las declaraciones de Millo, pero esquivó las cuestiones. En una entrevista en Telecinco , se le preguntó expresamente si hay conversaciones discretas para buscar una solución al problema catalán: ", porque entonces dejarían de ser discretas o secretas", respondió.