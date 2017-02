El fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, ha denunciado este jueves que “la mayoría de los fiscales anticorrupción sienten unaSegún ha señalado en una entrevista a Cadena SER , a uno de sus compañeros le han entrado dos veces en su casa “delincuentes profesionales para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”. Asimismo, ha indicado que “solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado para disimular el dinero que había en casa".Del mismo modo, ha criticado que, pese a haber denunciado varias veces esta desprotección,. “No es que la policía no quiera investigar”, ha explicado, “pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen”.Ante esta situación, Bernal lamenta que, de no solucionar este problema, no podrán encontrar en los próximos años a nadie"A los que investigamos la corrupción en Murcia, la vida no se nos ha hecho especialmente agradable", ha señalado.