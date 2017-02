Rajoy, sobre los relevos en la Fiscalía: "En este país o se aplican las reglas o acabaremos teniendo problemas"

Caso Urdangarin

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó este jueves comentar la decisión judicial de dejar en libertad provisional al exduque de Palma,Se limitó a expresar su respeto por las decisiones judiciales, y a pedir que todo el mundo lo haga."Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales, hay otros que no lo hacen, pero, dijo en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Argentina,El fiscal general del Estado,, propondrá al Gobierno cambios en algunas plazas o en las fiscalías de comunidades autónomas en las que se están investigando casos de posible corrupción. Es lo que ocurre en Murcia con el caso Auditorio, por el que declarará como imputadoel próximo 6 de marzo."No entraré a juzgar decisiones del Consejo Fiscal; siempre me parecerán bien", dijo Rajoy. Y a reglón seguido comentó que mientras "otros, a lo mejor, quieren otra cosa", él aboga por que se acepten y se cumplan "las reglas", porque, de lo contrario, surgirán "problemas"."El Consejo Fiscal ha dicho esto, el fiscal general del Estado también, y el Gobierno no tiene nada más que añadir", sentenció.Respecto a la decisión sobre el exduque de Palma, Rajoy defendió que las decisiones judicialesporque "forma parte de las reglas del juego democráticas y las normas de convivencia" que los españoles se han dado a sí mismos.El jefe del Ejecutivo se expresó así después de que la Audiencia de Palma haya acordado mantener la libertad provisional, sin fianza, del ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y le haya impuesto sólo la obligación de comparecerante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza), informa Europa Press.El ex duque de Palma podrá seguir residiendo en Suiza, mientras que su ex socio,no podrá salir del territorio nacional, según las medidas acordadas este jueves por la Sección Primera Audiencia Provincial de Baleares.